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SOGO年中慶開打！買精品正划算　最低5折內能入手

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▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲SOGO年中慶將於6／6正式開跑，精品最低能用5折內的折扣入手。（圖／SOGO提供）

記者張妤瑄／台北報導

未正式迎來周年慶，在母親節檔期後各百貨年中慶陸續開打，主力促銷延續買氣，SOGO台北三館與信用卡合作，6／6起忠孝館滿3,000元送300元抵用券，因該館有「美妝天后宮」之稱，針對化妝品下殺更深，滿1萬2,000元再送300元化妝品抵用券。

▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲LAURA MERCIER強勢回歸忠孝館，全台獨家櫃，年中慶推出限量唇粉盤，售價NT$1,390元。（圖／SOGO提供）

▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲TOM FORD忠孝館專櫃私人調香系列夢想無極限香水，50ml售價NT$10,500元元。（圖／SOGO提供）

敦化館自今年（2019）3月起併入復興館旗下，未來雙館品牌將不再重複，合計將引進更多品牌，年中慶兩館都祭出指定品牌滿3,000元送200元抵用券，復興館部分時尚品牌滿萬送600元抵用券、部分精品珠寶滿2萬送1,000元抵用券；LV滿2萬送600元抵用券。

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由於各大精品正值換季折扣期間，許多往年分兩段下殺換季優惠的精品，今年更一反常態，直接一波到底，如TOD’S、BURBERRY、巴黎世家（BALENCIAGA）皆直接殺出5折起的優惠，如搭配指定信用卡，加上滿萬送600元抵用券的優惠，可望用比5折以下的價格入手夢幻逸品。

▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲復興館LULU GUINNESS Suzy草編包，原價NT$13,800元，特價NT$11,730元（限量3只）。（圖／SOGO提供）

▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲復興館COACH Parker 18手袋，售價NT$12,800元。（圖／SOGO提供）

▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲復興館GUCCI GG Marmont系列純銀花朵與G字手鍊，售價NT$13,600元。（圖／SOGO提供）

▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲復興館GUCCI GG Marmont系列純銀花朵與G字戒指，售價NT$12,400元。（圖／SOGO提供）

▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲復興館GUCCI G-Timeless Contemporary系列，中碼38mm白色皮革錶面及錶帶飾以金色蜜蜂和星星裝飾、黃金色PVD錶殼，售價NT$35,000元。（圖／SOGO提供）

▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲敦化館MOSCHINO塗鴉熊透明提袋，售價NT$32,300元。（圖／SOGO提供）

▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲復興館TOD'S Double T皮革拼接女士水桶包，售價NT$47,100元。（圖／SOGO提供）

▲SOGO年中慶。（圖／SOGO提供）

▲復興館寶格麗BVLGARI系列珍珠母貝及紫石玫瑰金手環，售價NT$60,200元。（圖／SOGO提供）

關鍵字：

SOGO, 年中慶, 折扣, GUCCI, 古馳, BALENCIAGA, 巴黎世家, 寶格麗, BVLGARI, TOD'S
fashion.net

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