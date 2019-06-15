想婚了／Nicole + Felicia姊妹聯手闖國際　郎朗嬌妻、昆凌都被圈粉

▲姊妹檔婚紗禮服品牌Nicole + Felicia朝國際之路邁進。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。

台灣婚紗禮服品牌竄出的新星，不能錯過姊妹檔品牌Nicole + Felicia，父母曾為國際品牌Elie Saab、Viktor & Rolf、Pronovias等歐美高級訂製婚紗代工，自美學成歸國的姊姊張方瑜（Felicia）與張方綺（Nicole），很自然投入家族事業，但更清楚想傳達自己的理念，於是在2015年聯手創立品牌，成軍4年，設計已在坎城影展紅毯曝光，走向很清楚，兩人異口同聲說：「定位不是亞洲品牌、是國際品牌。」

▲姊姊Felicia（左）與妹妹Nicole默契絕佳，聯手打造品牌進軍國際。（圖／記者季相儒攝）

姊妹倆努力的目標明確，於是繼2017年在台北麗晶精品開店，今年再進軍上海半島酒店開設第二家形象店；在本屆坎城影展紅毯上，見到昆凌、英國名模Neelam Gill以及墨西哥女演員Patricia Contreras穿上Nicole + Felicia禮服；連鋼琴家郎朗的嬌妻Gina Alice Redlinger也被圈粉，在凡爾賽宮舉辦的婚宴上穿上自購的粉色禮服亮相，足見品牌的魅力已受到國際造型師與名人矚目，姊姊Felicia很有信心地說：「我們就是一個風格。」

▲鋼琴家郎朗（右）迎娶Gina Alice Redlinger，新娘穿自購17萬元的Nicole + Felicia禮服。（圖／品牌提供，以下同）

主導產線的Felicia進一步分析，Nicole + Felicia的作品像藝術品，不該有季節性，而是不斷累積成龐大的藝術資料庫；帶領設計團隊的妹妹Nicole則認為，品牌特色就是年輕、流行、奢華，做到高級但不能老氣，每一件都是她想穿的衣服。

▲墨西哥女演員Patricia Contreras（上）與昆凌於坎城影展期間穿Nicole+Felicia禮服亮相。

Nicole + Felicia目前婚紗與禮服系列各佔一半，家族與世界頂級布料商多年的合作情誼，是一大優勢，抱持著實驗的心情大膽採用稀有布料，例如首度選用矽材質布料打造新裝，有時甚至買斷珍貴布料。姊妹倆特別感謝父母長期支持，透露：「爸媽從來不說我們做得好不好，只會讓我們看清楚現實在哪裡。」

▲主理設計的Nicole個性嚴謹，認真對待每件作品。（圖／記者季相儒攝）

看清楚現實就是努力的腳步不能停，訪談中Nicole反映出她工作的嚴謹態度，追求快、狠、準效率，腦子裡仍在糾結著7月將發表的新系列，她將與國際級的攝影團隊合作赴美拍攝形象大片，也一探美國市場；而始終掛著笑意的Felicia，則是妹妹口中的「里長伯」，圓融個性掌管品牌營運與東南亞生產線，再適合也不過，兩人個性互補，當最佳戰友毫不費力。

▲Felicia負責領導生產線，處事圓融。（圖／記者季相儒攝）

看遍漂亮婚紗，若自己的婚禮最想怎麼穿？Felicia笑著說每年想法都會變，今年摸到幾塊很奢華的布料，做成很素貼身且抓褶的白紗應該很完美；Nicole則想穿米白色的西裝出閣，「我還沒把這種設計放入系列中，想自己先嘗試」，果然實驗的精神無所不在，才能繼續創造驚喜，在國際舞台發光。

▲簡嫚書的平口長袖白紗也出自Nicole + Felicia。