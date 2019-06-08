面對夏天「短褲」即是正解！亮色系值得投資、微合身最修飾

進入 6 月，越來越熱的天氣該如何穿搭是不少人共同的煩惱。明明在出門前有很多搭配想法，但低頭看看手機的天氣預報後就決定還是以最涼爽的造型出門最實在。

一年四季皆潮濕多雨的台灣，到了夏天，悶熱與高濕度的加乘之下皮膚總是黏答答地讓人受不了。如此難耐的幾個月，短褲就成了許多男士們的每日必備單品。既然天天都只想穿著短褲的話，除了基本色系的短褲，其他不同色系與版型的褲款也該擁有才是，讓你的夏日短褲穿搭每天都有變化！

清爽的白色短褲

夏日最少不了的色系就是白色了！潔淨的白色調一穿上自然給人清爽的印象。搭配方面更是不用擔心失手，簡單地與特色的條紋 Tee 搭配，乾淨的夏日裝扮即刻完成。

好感度提升必備！卡其色短褲

如果擔心白色的褲子容易弄髒的話，同樣有著清爽、好搭之特性的卡其色褲子或許會是另一不錯的替代選擇。

夏日就該揮別沉穩色系，不妨嘗試看看亮色的 T-shirt 與卡其短褲一同搭配，展演活潑的氣息。

以亮色短褲提昇造型感

炎炎夏日，挑選一件亮色調的短褲絕不會錯！這時搭配上，建議可以採取一明一暗的形式，讓短褲一眼即成為整身的穿搭重點。

如果擔心無法立即駕馭這些視覺感較強烈的褲款，建議可以利用 one-tone 的方式著手，上下身皆選用同色系去做搭配，達到一致的整潔感。

略微合身的窄短褲更能修飾腿型

如果對於身形比例較為在意的話，可以嘗試看看偏窄的黑色短褲，比起寬鬆的版型更能顯出好比例外，搭起經典條紋 Tee 更多了份都會休閒感。唯一需要注意的是，建議挑選有著打摺線及長度約落在膝蓋的款式尤佳。

Photo : WEAR

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