fb ig video ETtoday search mobile

端午必買15顆「新奇口味粽」！川麻牛三寶、龍蝦海鮮有夠噴香

> >

一年一度的端午節即將來到，除了大吃古早味「肉粽」外妳有更好的選擇！今年就拜託放棄一陳不變的吃肉粽儀式，來挑個口味超新奇的粽子好好嚐鮮，享受完全不一樣的端午節吧！COSMO Angel精選了全台15顆混搭了完全不同風味的粽子，甜鹹口味通通有，保證一吃上癮，大吃好幾顆也停不下來！

1.麻油雞肉粽（台北晶華酒店）

台北晶華酒店，今年端午節主廚團隊選定正宗台灣料理中的「阿舍菜系」 ，推出「麻油雞肉粽」，外層米粒香氣滿滿，內裏入肉質鮮嫩、份量十足的麻油雞腿肉，最後綴上富有口感的杏鮑菇，一口咬下感受多層次的滋味，麻油香氣立刻噴香太銷魂。

麻油雞肉粽

■價格：每粒250元

▲端午。（圖／品牌提供）

2.﻿﻿壽喜燒和牛粽（台北晶華酒店）

台北晶華酒店的這款「壽喜燒和牛粽」，獨家引進嚴選來自日本柿安餐飲集團傳承百年的壽喜燒醬，加入日本和牛，與尖糯米、菇類、洋蔥及牛蒡包入中式粽葉香中，粽子上閃耀著油亮的色澤、散發著和牛自有的肉香，貴氣十足且美味滿分。

壽喜燒和牛粽禮盒

■價格：NT$980元／套（三粒裝），限量供應

▲端午。（圖／品牌提供）

3.快樂如意粽（六福旅遊集團）

六福將頂級食材「雲林快樂豬」 五花肉入粽，聽著古典樂長大的豬隻，食用飼料無藥物殘留，肉品新鮮安全。「快樂如意粽」以傳統北部粽工法製作，蒸籠炊蒸至熟透，豬肉豐厚油脂滲入米粒中，在鹹蛋黃、小蝦米、香菇襯托下，一口咬下肉香滿溢，尾韻帶著師傅親自調製獨家醬汁，端午節絕對不能錯過。

快樂如意粽

■價格：NT$790／5入

■訂購地點：六福旅遊集團「一禮生活館」網站、生活市集、好吃市集、momo購物、PChome線上購物、博客來。

▲端午。（圖／品牌提供）

4.眷村牛三寶粽（台南遠東國際大飯店）

香格里拉台南遠東國際大飯店今年推出超新穎口味「眷村牛三寶粽」，以傳統老眷村的燉滷手法，選用牛大骨為湯底，加入牛腩、牛筋與牛肚細火慢燉8小時入味，獨特風味讓人欲罷不能！

眷村牛三寶粽

■價格：NT$900元／袋（2入）

▲端午。（圖／品牌提供）

5.醉月剁椒虱目魚粽（台南遠東國際大飯店）

這款太特別，選用在地飼養虱目魚只取魚肚入餡的「醉月剁椒虱目魚粽」，以特製剁椒醬、高梁酒、朝天椒、青紅椒、蒜頭醃製，使其入味後切細包進粽內，吃起來層次深入淺出，微辣口感配上虱目魚片，太美味。

醉月剁椒虱目魚粽

■價格：NT$900元／袋（2入）

▲端午。（圖／品牌提供）

6.龍蝦海鮮粽（台南遠東國際大飯店）

海鮮控真的必吃這款「龍蝦海鮮粽」，將龍蝦、鮑魚、烏參、 小珠貝等珍饈食材慢燉細熬，精華與香氣完全融入糯米中，滿滿海味怎麼能不大吃一顆！

龍蝦海鮮粽

■價格：NT$900元／袋（2入）

■訂購專線：(06)702 8854

■地址：台南市東區大學路西段89號

▲端午。（圖／品牌提供）

7.食譜鮑魚豚粽（台北寒舍艾美酒店）

台北寒舍艾美酒店推出超貴氣廣式粽「食譜鮑魚豚粽」，主廚嚴選伊比利豬腰內肉，充分吸收醬汁精華的豬肉鹹香軟嫩、入口即化，搭配鮮甜鮑魚以及北海道干貝的紮實口感，海陸鮮味完美交融。同時還能吃到廣式臘腸、鹹蛋黃、滷水花生及魷魚等佐料，超澎派食譜鮑魚豚粽一定要吃吃看。

食譜鮑魚豚粽

■價格：NT$450元、NT$2,680元／6入

▲端午。（圖／品牌提供）

8.舒肥和牛粽（台北國賓大飯店）

吃粽子也能嚐到和牛香。「舒肥和牛粽」結合中西合璧創意手法，將澳洲和牛臉頰肉以69度低溫烹調9小時後，入中式滷汁浸泡一晚，再將長糯米蒸熟拌甘醇鮑汁、干貝與調味料，與軟嫩入味的4塊和牛臉頰肉、香菇、花菇以荷葉包裹，入口噴香柔嫩，和牛的濃郁香氣瀰漫口中。

舒肥和牛粽 1入

■價格：NT$1,200元

■即日起接受預訂大宗購買請於三日前預訂。

■訂購專線：(02)2551-1111轉各餐廳

▲端午。（圖／品牌提供）

9.干貝XO醬鮭魚粽（美威鮭魚）

把鮭魚放進粽子內太新穎！美威鮭魚推出「干貝XO醬鮭魚粽」，運用傳統北部粽的料理手法，將「鮭魚干貝XO醬」與古早紅蔥酥、香蒜、蝦米、香菇、少許豬肉翻炒噴香，再綴上腴潤鮮甜的嫩烤鮭魚，滿溢綿密脂香的溫辣口感盡是滿足，滋味超級帶勁，全新口感不能沒吃到。

▲端午。（圖／品牌提供）

10.極品鮭魚紅藜粽（美威鮭魚）

美威鮭魚另一款「極品鮭魚紅藜粽」，以南部粽的傳統古早作法賦予新意，將鮭魚本身獨有的鮮甜特質，搭配「超級食物」、「穀物中的紅寶石」的紅藜麥拌炒入味，綿密油脂在舌尖化開，滋味豐潤卻不油膩，喜歡鮭魚料理的人保證大愛此款新品。

美威頂級鮭魚雙味粽

■每袋5顆，包含「極品鮭魚紅藜粽」3顆、「干貝XO醬鮭魚粽」2顆，「美威頂級鮭魚雙味粽」定價388元／袋
■即日起至6月7日獨家於全台家樂福販售限量1000袋

▲端午。（圖／品牌提供）

11.蝦醬肉粽（瓦城）

瓦城泰國料理暌違多年再次推出，超人氣「蝦醬肉粽」，重現泰式經典美味，以鮮美蝦醬取代了傳統醬油香，與糯米、香料混和拌炒，搭配肥瘦相間、香氣滿溢的豬五花、鹹蛋黃、香菇、花生…等多種食材，包入粽葉蒸煮，米粒間不僅有蝦醬味，還有淡淡椰奶味，最後淋上特調泰式風味辣醬，一次吃到酸、辣、甜多層次滋味，喜愛泰式料理的人，怎麼可以錯過這一顆啦！

蝦醬肉粽

■訂購方式：現場購買請洽瓦城、瓦城EXPRESS、1010湘、非常泰，售完為止

■ 價格：NT$688元／5入

▲端午。（圖／品牌提供）

12.川麻牛三寶粽（台北美福大飯店）

美福大飯店的創意十足的新口味「川麻牛三寶粽」，嚴選美國牛肉，挑選出口感軟嫩的牛腩、爽脆的牛肚，以及Q彈的紐澳牛筋，在特調的川麻滷汁中燉煮4小時，每一口都能嚐到牛肉渾厚的香氣和花椒帶來的麻而不辣滋味，超夠味的椒麻香粽，不可錯過！

川麻牛三寶粽

■ 價格：NT$380元／顆

▲端午。（圖／品牌提供）

13.花雕雞粽（台北美福大飯店）

大家愛吃的花雕雞，今年也包入粽子裡，「花雕雞粽」以陳年花雕酒醃漬充滿彈性的長糯米和肉質鮮嫩的仿雞腿肉，搭配扎實彈牙的杏鮑菇、香氣濃郁的鹹蛋黃，每一口都能吃到甘醇濃厚的酒香。

花雕雞粽

■ 價格：NT$200元／顆

▲端午。（圖／品牌提供）

14.甜冰粽（爭鮮外帶壽司）

《爭鮮外帶壽司》即日起推出限定「甜冰粽」，共三種口味：芒果、紅豆、花生。一口吃的大小剛剛好，QQ冰涼外皮裡飽滿內餡，越冰越好吃。有別於傳統粽子，將米飯巧妙換成Q彈粉皮的甜冰粽，澱粉與熱量減低，不僅胃口大開，吃了也不怕胖！

「芒果甜冰粽」芒果酸V果香入粽前所未有的「新感嚼」，口感甜而不膩，加上冰Q的外皮，滋味清爽又解膩，絕對是炎熱夏天裡的消暑點心。

「花生甜冰粽」傳統經典古早味花生保留顆粒感，越嚼越香 古早味的花生餡吃得到顆粒口感，口感同樣甜而不膩，花生堅果與花生醬讓香氣濃醇又滑順，齒頰留香。

「紅豆甜冰粽」經典款的紅豆餡，與花生甜冰粽皆為歷年來熱銷款經典款的紅豆甜冰粽，豆泥綿密豐潤，與冰QQ的外皮一起享用，滋味更是清爽不膩的下午茶。

甜冰粽

■價格：NT$30元／顆　

■訂購時間：5月20日至6月9日

■購買方式：「爭鮮外帶壽司」全門市

▲端午。（圖／品牌提供）

15.仙草地瓜紫薯星冰粽（星巴克）

星巴克推出超吉消暑的「仙草地瓜紫薯星冰粽」，解暑的仙草外皮，搭配綿密鬆軟紫薯與地瓜，呈現獨特在地風味，吃到最後也不覺得膩口。

夏日沁涼禮盒

■商品內容：提拉米蘇星蕨餅／黃豆卡士達星蕨餅／仙草地瓜紫薯星冰粽／雙果蔓越莓星冰粽各3顆。

■預購時間；6月3日至6月7日（零售）

▲端午。（圖／品牌提供）

文／柯夢波丹　圖／品牌提供

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

【餐桌上的高潮】爆碗了啦！全台這10間「生魚片丼飯」澎湃到吃一半就舉白旗投降~整碗生魚片、龍蝦海鮮鋪好鋪滿實在吃的太過癮！

凍到妳不要不要！制霸全台、加料不手軟超大碗TOP8「霸王冰」！整顆布丁、滿滿水果、Q彈珍珠芋園通通豪邁給我疊上去！

關鍵字：

柯夢, 粽子, 端午, 節日
fashion.net

熱門文章

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

懂・時尚／Sies Marjan設計師天菜等級！意外走進時尚圈，意外爆紅

不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

常說「喔」非常不禮貌！聊天4個討厭語氣一秒惹怒對方　難怪你會被封鎖

別再催他睡覺了！研究：晚睡晚起的人智商較高、思考邏輯超強

台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

12星座6月運勢：雙魚、巨蟹月底告白會成功　獅子金錢運大好 剛認識就吐露心事的人，絕對不要深交　「聊天1分鐘」看破對方性格 迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」 5個「卸妝錯誤」讓粉刺痘痘冒不停！眼唇分開卸　臉才不會暗沉 泫雅「繽紛小花髮夾」洗版小紅書　簡單4步驟完成溫柔小姐姐LOOK 史上最輕鬆減肥法來了！日本研究：「吃飽側躺」就能瘦 鄧紫棋每天600下腹肌訓練甩開水腫身材　親示範簡單2動作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面