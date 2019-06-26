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最愛偷看另一半手機的星座Top 4 ！雙子好奇心特別重、第一名控制慾太強

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

偷看戀人手機、觀察他們在發訊息給誰，應該是不少情侶都會做的事情，說到底無非就是缺乏安全感，不看就心癢癢。以下就公開最愛偷看另一半手機的4大星座，看看你的另一半上榜沒！

Top 4 雙魚座

雙魚座會上榜很多人都不意外，天生的細膩性格讓他們缺乏安全感，誰都不相信，只相信自己的直覺。同時愛上了就很難放手，對方的一舉一動都會想很多，只好用偷看手機這件事，來化解自己的疑心病。所以擁有雙魚的伴侶，絕對要盡力去帶給對方安全感。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 巨蟹座

巨蟹座一開始其實不好意思偷看另一半的手機，但是在周遭友人的慫恿之下，覺得還是「看一下好了」。當然看看手機勢必會引起一些誤會以及不悅。不過巨蟹也不敢對另一半發火，畢竟偷看手機本來就是不對的，只好自己生悶氣等待對方來哄，真的是折騰自己的星座。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙子座

雙子認為兩個人在一起都該保有適當的距離，和彼此正常的交友空間。不過無奈好奇心實在太強烈，他們會去偷看另一半手機，一般不是因為缺乏安全感，而是想調查一下，有沒有什麼值得懷疑的對象，需要好好審問一下。但是隨著偷看的次數多了，也會慢慢對另一半失去信任，覺得自己好像被辜負了。

Top 1 天蠍座

天蠍座第一名絕對是實至名歸，他們的控制慾極強，所以在無意間就把對方看得很緊，並且自己絲毫沒發覺，只是覺得兩個人在一起本來就要犧牲一些事情。偷看手機也只是控制慾的一小部分，他們希望另一半能主動報備，這樣才能放心的相處下去。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

星座, 運勢, 手機, 偷看, 另一半, 愛情, 戀人, 情侶
fashion.net

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