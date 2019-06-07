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美妝控們，快趁連假踩點！蘿拉蜜思打卡玩扭蛋　嬌蘭用超美流蘇試香

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▲LAURA MERCIER正式回歸限定概念店和免費好禮活動。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／綜合報導

猶如在跟太陽比熱烈一般，近來美妝品牌活動絡繹不絕，從櫃位活動、各式快閃店到經典品牌重新開幕，美妝控們的行事曆絕對可以寫滿滿！像是眾多愛用者期待許久的LAURA MERCIER（蘿拉蜜思）終於在今日（6/6）正式回歸，不僅推出各種超划算優惠組合，還打造了一週限定的概念快閃店和一連串拿禮物的消費者活動；還有嬌蘭「花草水語淡香水夏日限定活動」和Kiehl's的咖啡城市露營館巡迴，快約上閨蜜好友們趁著端午連假拿禮物、拍美照去。

▲蘿拉蜜思開幕限定店好禮拿不完。（圖／記者張毓容攝） 

▲蘿拉蜜思開幕限定店好禮拿不完。（圖／記者張毓容攝）
▲免費試妝可拿氣泡飲，還有扭蛋抽禮物活動。（圖／記者張毓容攝）

LAURA MERCIER開幕活動＆限定概念店

因代理權轉移一度撤櫃的LAURA MERCIER，終於在今年6月6日帶著全新品牌形象於全省第1櫃的SOGO忠孝館盛大開幕。帶回各種經典商品和全新限量彩妝外，還特別於6/6～6/12在SOGO忠孝館外打造期間限定的「蜜思繪所概念店」，活動期間至櫃上可免費體驗1對1彩妝服務，即可獲得IG上爆紅的法式氣泡飲，還有打卡就能免費玩美妝扭蛋機和兌換新品煥顏粉露等活動。

▲蘿拉蜜思開幕限定店好禮拿不完。（圖／記者張毓容攝）
▲消費滿額贈送的經典LOGO托特包限量200個。（圖／記者張毓容攝）

開幕首週還推出限量來店禮，從經典煥顏凝露到透明蜜粉，每天送出不同禮物，不限金額，消費就送；另外還有8組超划算的開幕限定優惠組合、消費滿5000元就送經典LOGO托特包等活動。

▲蘿拉蜜思開幕限定店好禮拿不完。（圖／記者張毓容攝）

▲蘿拉蜜思開幕限定店好禮拿不完。（圖／記者張毓容攝）
▲嬌蘭推出獨特的流蘇試香服務，消費還能獲贈冰涼果茶。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

嬌蘭夏日香水限定活動

為迎接即將到來的酷暑和帶給消費者最清新沁涼的感受，嬌蘭特別在6月到7月間，舉辦限定櫃點的「到嬌蘭聞香品果 花草水語淡香水」夏日限定香氛體驗活動。不僅推出獨家的「流蘇試香」服務，還有消費即贈沁涼果茶、購買兩瓶花草水語淡香水可獲得時尚透明袋等消費活動，在指定櫃點還有機會讓帥氣的品牌大使為你獻上帶有香氣的「花草水語濕紙巾」，參加IG活動還有機會獲得「花草水語沐浴膠」。

▲蘿拉蜜思開幕限定店好禮拿不完 。（圖／記者張毓容攝）

▲蘿拉蜜思開幕限定店好禮拿不完 。（圖／記者張毓容攝）
▲Kiehl's城市露營咖啡館將於全台5大城市巡迴。（圖記者張毓容攝）

Kiehl's城市露營咖啡館全台巡迴

為了歡慶全球第一間Kiehl's咖啡店2周年，Kiehl's特別結合時下最夯的露營，打造限定快閃店「城市露營咖啡館」，佈置了可愛的帳篷造景，並推出限定甜點金盞花爆漿燒和金盞花蜂蜜氣泡飲，還有又潮又實用的周邊商品同步開賣，將於6/5起於全台5大城市巡迴。
 

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關鍵字：

LAURA MERCIER, 蘿拉蜜思, 嬌蘭, Kiehl's, 快閃店, 開幕, 活動
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