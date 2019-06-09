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「皮卡丘機器人」登場！會幫你開電視　還會發出超萌pika叫聲～

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▲皮卡丘造型遙控盒子。（圖／翻攝自takaratomymall.jp、官方Youtube タカラトミー TAKARATOMY）

▲「皮卡丘機器人」登場！不僅會開電視　還會發出超萌pika叫聲～（圖／翻攝自takaratomymall.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自takaratomymall.jp、官方Youtube タカラトミー TAKARATOMY

從抓寶潮到前陣子的真人版電影《Pokémon：名偵探皮卡丘》，皮卡丘的人氣就不斷飆升。此次日本玩具大廠「TAKARA TOMY」就推出一款名叫「Uchi Pika」的聲控機器人，外型居然就是超可愛的皮卡丘，而且它還能幫你開啟電視喔！粉絲們走過路過千萬不能錯過～

▲皮卡丘造型遙控盒子。（圖／翻攝自takaratomymall.jp、官方Youtube タカラトミー TAKARATOMY）

日本玩具大廠「TAKARA TOMY」推出「Uchi Pika」皮卡丘造型的機器人。（圖／翻攝自takaratomymall.jp）

當你呼喚這款「Uchi Pika」機器人時，它不僅會發出「pika～pika～」的聲音，如果對它說「早安」、「我回來了」等等，它也會給予回應喔。而且最特別的地方就是，這款機器人居然還會學皮卡丘的十萬伏特（驚）！難怪一推出就萌翻所有粉絲。

▲皮卡丘造型遙控盒子。（圖／翻攝自takaratomymall.jp、官方Youtube タカラトミー TAKARATOMY）

▲當你呼喚「Uchi Pika」機器人的時候，它會發出「pika～pika～」的聲音喔。（圖／翻攝自takaratomymall.jp）

除此之外，這款「Uchi Pika」還可以變身萬能遙控器，不管是開電視、轉台、調音量等都可以幫你完成，那麼強大的功能搭配超萌的外型，即使不是寶可夢迷也一定會乖乖買單。

「Uchi Pika」將會於8月3日正式販售，官方售價為￥4,309（約為NT$1,245），喜歡的朋友們可以到日本的玩具店與TAKARA TOMY官網上看到它～或者也可以找代購，完成當寶可夢大師的夢想。

▲皮卡丘造型遙控盒子。（圖／翻攝自takaratomymall.jp、官方Youtube タカラトミー TAKARATOMY）

▲皮卡丘造型遙控盒子。（圖／翻攝自takaratomymall.jp、官方Youtube タカラトミー TAKARATOMY）

▲「Uchi Pika」售價為￥4,309（約為NT$1,245）將於8月3日正式販售，粉絲們可別錯過喔。（圖／翻攝自Youtube タカラトミー TAKARATOMY）

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關鍵字：

日本, 寶可夢, 皮卡丘, 聲控, 機器人, 遙控器
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