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增高10公分不是夢！Ambush「日式木屐」比老爹鞋還大雙

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編輯／Duke

近年不斷透過明星加持，使得品牌聲名大噪的Ambush，一直以來都是以獨特的設計游走時尚圈，像是鐵罐造型包包、長繩服飾等，都讓許多人耳目一新。近日，Ambush的設計師Yoon，便透過個人IG發佈了全新的「日式木屐」，可以讓各位穿上瞬間增高10公分哦！

▲日式木屐。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、END）

▲穿上以後可以增高10公分。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

由設計師Yoon釋出的照片中，各位可以清楚看到這雙「日式木屐」，底部是採用多層次的塑料材質，並且搭配皮革的鞋面，打造出前衛的日系風格，而配色則有紅、綠2色，整體看起來比老爹鞋還龐大。

▲日式木屐。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、END）

▲將推出紅色以及綠色。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

不過，目前這雙「日式木屐」尚未有確定的發售時間，但Yoon也表示該鞋款為Ambush 2020春夏商品，所以將會在未來登場，有興趣的朋友，可以多多關注Ambush的官方消息。

其實除了Ambush有推出這種特殊鞋款以外，今年Nike也有發行2雙怪奇鞋款，包括被稱為腫瘤鞋的Martine Rose x Nike Air Monarch IV以及Nike Air Max 1 Golf「Grass」，都是相當特殊的材質與設計，目前都已經發售，想購買的朋友都可以在網路上找找看哦！

▲日式木屐。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、END）▲日式木屐。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、END）

▲被稱為腫瘤鞋的Martine Rose x Nike Air Monarch IV。（圖／翻攝自END）

▲日式木屐。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush、END）

▲Nike草皮鞋，用擬真材質仿造「高爾夫球場」的草地材質。（圖／翻攝自END）

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關鍵字：

日式木屐, Ambush, Yoon, 前衛, 日系, 增高
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