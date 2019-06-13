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韓妞都在Follow她！新一代帶貨女王「車貞媛」私服穿搭風格大解析

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或許還有很多人不曉得車貞媛是誰，但她在韓國可是時髦女星代表之一，只要在她Instagram所曝光的服裝、配件，都會成為歐妮們搶著購入的商品，可是名副其實的帶貨女王。

2015年以網路短劇《Loss Time Life》出道的車貞媛，對大家而言應該還算是一個很陌生的演員，不過翻翻她所參與的戲劇作品，發現車貞媛也和不少男神歐巴合作過，像是朴敘俊的《她很漂亮》、李鍾碩和秀智的《當你沉睡時》，還有李準基的《無法律師》等。

不過很多人知道車貞媛，並不是透過戲劇作品，而是因為她另一個模特兒的身份，偶爾會幫服飾品牌拍攝型錄、畫報，也因為這樣奠定她個人獨特的時尚風格，在車貞媛的Instagram上，可以看見她不同風格的日常穿搭，快跟著編的腳步，來認識這位在韓國超多女生追蹤的時髦女星吧。

輕鬆休閒穿搭

不論是長版上衣，或是普通T-Shirt加牛仔褲，車貞媛總會利用小細節讓整體看起來不單調，像是揹上一個小包包，選擇鮮豔色系的長襪增添亮點。還有中間這套在白T外披上一件刺繡毛衣，也能吸引到大家的目光呢。

繽紛色系穿搭

像是這樣整套同色系的穿搭，最適合懶人們了，不用思考要搭配什麼，還能展現時髦的穿搭態度。車貞媛這三套穿搭，同樣是今年春夏必備的色系，姐妹們有去逛街的話務必入手個類似款。

西裝外套穿搭

眾韓流女星都在穿的「西裝外套」，如果你還沒有的話，真的要快去入手一件，快看歐妮的穿搭示範，不論是性感小可愛、簡單字母T-Shirt、針織上衣，下身搭配牛仔褲再套上西裝外套，簡單又不失正式的穿搭風格，非常適合上班族的你我。

微正式襯衫穿搭

襯衫一直以來都是女孩們衣櫃中不可或缺的單品，快看車貞媛的穿搭示範，可以單穿搭配西裝褲展現俐落感，或是襯衫外面再搭上小背心看起來多一份休閒感，歐妮只靠一件襯衫就能變化出不同的風格。而今年夏天也很流行最右邊的短袖襯衫。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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