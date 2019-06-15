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3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

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▲哥本哈根108餐廳。（圖／Elisa提供）

▲位於哥本哈根新港附近的108餐廳。（圖／Elisa提供，以下同）

文／Elisa

近10年在美食界掀起新北歐料理的知名餐廳Noma，旗下子弟兵在哥本哈根開枝散葉，紛紛以自己的廚藝在各處開啟了新餐廳，而其中108餐廳，則是由原Noma韓裔廚師Kristian Baumann以及主廚René Redzépi本人投資，更有Noma傳承的味道而受矚目，3道菜的簡單午間菜單，價格3,000元台幣有找，比起動輒要上萬餐費的Noma更加親民。

▲哥本哈根108餐廳。（圖／Elisa提供）

▲餐廳的佈置風格走簡單路線，品味卻未少。

北歐諸國所在的斯堪地那維亞半島，對台灣人還說最熟悉的便是產品設計，在僅有4個月充足陽光的土地上，造就荒蕪與美好並存的風格，其美學也是採用簡單與實用為底，探究原本土地上的任何可能性，便是該地區所有文化起源的概念之一。

在Noma奪下連續3年全球最佳餐廳之前，饕客們還無法對北歐料理引起普遍的興趣，餐廳主廚René Redzépi回到最初的原點，品嚐河邊的數十種草葉跟花朵，或是採集人提供的幾十款蕈類，再用無以計次的料理方式進行實驗，即便他把螞蟻搬上桌，還是征服了饕客的味蕾，且重新定義了「新北歐料理」的方向。

▲哥本哈根108餐廳。（圖／Elisa提供）

▲108餐廳由韓裔丹麥主廚Kristian Baumann坐鎮，廚房節奏安靜且有秩序。

位於哥本哈根的108餐廳，是René Redzépi與Kristian Baumann一同打造，有點像是Noma餐廳的「輕鬆版」，而價格也非Noma起跳的2,500元丹麥克朗（折合約台幣12,500元）這樣遙遠，簡單的3道菜午間套餐，約395元丹麥克朗，加上水與服務費，約3,000台幣以內就能品嚐。

▲哥本哈根108餐廳。（圖／Elisa提供）

▲哥本哈根108餐廳。（圖／Elisa提供）

▲隨性且輕鬆的氣氛隨處可見。

若對於新北歐料理還尚未有譜，108餐廳是能輕鬆開啟其菜系的入門磚，跟精緻到苛求的法國料理相比，斯堪地的菜餚更帶點自然遊興的風格，主廚像是已經嚐過千種在地的滋味，過濾出最和諧的組合上桌，在口裡交織出清爽的四重奏，闡述著大地的新鮮姿態。

▲哥本哈根108餐廳。（圖／Elisa提供）

▲白蘆筍佐燻製鱒魚。

先送上的麵包搭配淡鹽奶油，外脆微焦的外皮內有鬆軟Ｑ勁的口感，是品嚐開胃菜前培養用餐前奏的稱職角色，前菜「白蘆筍與燻製鱒魚」，上面覆蓋薄切到透光的白蘆筍，翻開底下則有燻鱒魚塊搭配其他蔬菜的微酸沙拉，上淋橄欖油增加光澤，微白晶亮的表面像是一種藝術品。

▲哥本哈根108餐廳。（圖／Elisa提供）

▲鮟鱇魚佐松菜綠蘆筍。

主菜「鮟鱇魚佐松菜綠蘆筍」則像是一處桌上花園，鮟鱇魚料理的口感極佳，搭配削薄的綠蘆筍、松葉與在地花卉，達到極為平衡且帶點清新風氣的味覺感受；最後則用野生黑醋栗雪泥搭配堅果奶作結，酸度強烈的黑醋栗以溫和風味的堅果奶中和口感，讓酸度減低且達到清新的效果。

▲哥本哈根108餐廳。（圖／Elisa提供）

▲野生黑醋栗雪泥與堅果奶。

108餐廳的用餐氣氛相當隨興，當地的紳士穿著休閒西裝在角落閒聊，穿著洋裝前來、獨自用餐的女士則點了一杯白酒，加上單點一道菜就能享受片刻悠閒，是一間歡迎外來旅客且也成為在地民眾的選擇之處。

若有機會到哥本哈根想輕嚐北歐料理，108餐廳是好上手且能感受「Noma流」的不錯選擇，建議可先至餐廳官網預約訂位，但切記若要取消請務必聯繫餐廳，做個有品質的遊客。

關鍵字：

Noma, 108, 108cph, 北歐料理, 北歐菜, Kristian Baumann, René Redzépi
fashion.net

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