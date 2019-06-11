夏于喬穿12萬元訂製婚紗露背部「美肌」　差點忘記顧老公

▲夏于喬對婚紗很有想法。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

夏于喬（喬喬）和導演林書宇結婚，兩人在日本小豆島拍的婚紗照浪漫到不行，喬喬穿的婚紗由Jasmine Galleria訂製，約12萬元，十分清新自然，還露出健身有成的美背，沒想到差點忘記要幫老公打點：「出發拍照前一天，我才覺得怪怪的，趕緊一個人去逛西裝店，幫他買領結、吊帶，真的對他很不好意思。」

▲夏于喬穿Jasmine Galleria訂製的禮服，清新優雅。（圖／品牌提供，以下同）

通常是決定要結婚，會開始挑日子、找場地、選婚紗等等，喬喬的行事曆卻是靠緣分，唯一篤定的只有「訂做婚紗」，她說：「我確定要結婚之後，就想要做一件婚紗，但沒有要拍婚紗照，只是想要一件可以流傳下去、掛在衣櫥裡的白紗。」後來為了讓美麗的白紗留下些紀念，才拍了婚紗照。

▲3年前兩人第一次一起出國，如今在同一地點拍婚紗，兩相對照更浪漫。

既然一切行事與一般流程不同，拍婚紗自然也是如此，沒想到天時地利人和，配合得超完美，她解釋：「我們不是先找地點，而是先決定找誰拍，所以拍照時間是因為攝影師的檔期。」

至於地點，原本也沒想法，她說：「只是在想哪裡天氣好，結果突然想到這個時間正好是3年前我們兩個一起出國的季節，而且瀨戶內藝術季每3年才一次，今年剛好有，既然有這樣的緣分，就去那邊拍吧！」在這些緣分與巧合下，完成了自然浪漫的婚紗照，她說：「通常有很多觀光客的地方，我們去拍照的時候竟然都沒人，好多地方像包場。」

▲夏于喬在日本小豆島和導演林書宇拍婚紗。（圖／翻攝夏于喬臉書）

夏于喬的婚紗花了2、3個月訂製，她從一開始就明確地知道想要的款式，甚至連蕾絲的圖案都在腦中，她說：「我想像中的白紗不是拉很長的裙襬，最好是很柔軟、希望穿在身上是很舒服的。」

▲夏于喬的禮服露出美背。

心形領口剪裁並蓋上蕾絲、短袖，正面看起來復古典雅，一個轉身背部深V開到腰，秀出性感的一面，但她並沒有為了拍婚紗特地保養，不過「美肌」可是有的，「還好我平常有健身，背部肌肉是健身教練一直提醒的，而且拍婚紗前我去坎城，在坎城之前我瘋狂健身，雖然急救保養重要，但是平時的飲食、保養更重要。」

▲夏于喬的紅色禮服同樣來自Jasmine Galleria，約3萬元。

她還不忘用自己的經驗提醒女孩們，別只在乎自己，也要顧一下另一半，她說：「我覺得對先生有點不好意思，因為他一開始問我他要穿什麼，我當時超忙，只回他『男生就穿西裝啊』！他只有一百零一套西裝，穿去金馬獎啊、台北電影節的，一直到出發前一天，打包好了，我才意識到我穿得那麼漂亮，頭紗、飾品都配好，我先生是不是怪怪的，他就穿唯一的一套西裝跟白襯衫。」

新娘子赫然發現新郎也是需要打扮的，兩人才搭襯，她說：「於是我一個人跑去逛西裝店，才發現男生有好多飾品，領結、吊帶、背心什麼的，我要幫他重買西裝已經來不及了，只能幫他加飾品，就買了一大堆帶去小豆島。」至少最後一刻想到了，準備結婚的女孩們，可要記得了。

▲夏于喬拿著設計圖和包裝好的婚紗，Jasmine Galleria會在婚紗的包裝軟袋上繡結婚日期（下圖）。

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