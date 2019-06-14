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棉花糖女孩照樣能美美運動！Nike擺出大尺寸人形模特兒　坐鎮倫敦店

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編輯／Duke

相信各位在逛街時，應該會看到許多人形模特兒的身材都相當纖細，然而Nike近日於英國倫敦旗艦店的模特，卻引來巨大的迴響，因為Nike擺出了一個超大尺碼的人形模特兒出來，同時，也象徵著品牌對於體型的包容性有很大進步。

▲Nike大尺碼模特。（圖／翻攝自Nike）

▲Nike擺出超大尺碼的人型模特。（圖／翻攝自Nike）

重新裝潢的Nike倫敦旗艦店女裝部，近日終於完工且開放參觀，其中，全新打造的女裝部所新增的Plus-Size專區，正是專門為穿著加大尺碼的女性增設，而這也是眾多服飾品牌中第一次有人使用加大尺碼的人形模特兒，對於平常買不到適合尺寸的女性來說，絕對是最好的消息。

▲Nike大尺碼模特。（圖／翻攝自Nike）

▲第一次有服飾品牌採用加大尺碼的模特。（圖／翻攝自IG@bodyposipanda）

Nike總經理Sarah Hannah對此發表了聲明，她表示：「由於現代女性的運動的動力，強大到讓人難以置信，而這次所增設的專區，只是Nike致力於激勵與服務女性運動員的另一個證明。」

其實早在2017年時，Nike就已經推出女裝的大尺碼系列，尺寸從XL到3XL，如此一來，穿著加大尺碼的女性，就不用再挑選不合適的運動服裝，便能夠盡情的享受運動的樂趣囉！

▲Nike大尺碼模特。（圖／翻攝自Nike）▲Nike大尺碼模特。（圖／翻攝自Nike）

▲早在2017年Nike就有推出相關的運動服飾。（圖／翻攝自Nike）

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關鍵字：

Nike, 模特, 英國, 倫敦, 大尺碼, 女性, 旗艦店, 運動
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