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【奧斯塔羅】2019下半年你將在哪方面開大運

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▲2019下半年哪邊的運勢會大開？。（圖／奧斯塔羅提供）

時序進入2019下半年
大家一定會好奇下半年的運勢發展如何

今天就跟著奧斯一起來看看
2019下半年你將在哪方面開大運囉！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友在2019下半年將在戀愛運勢方面顯得開心愉悅許多唷！畢竟這樣的牌組多半是豐沛與戀愛愉悅的含意！因此若是單身的朋友2019下半年有望找到與你共度情感生活的對象，而這樣的對象在相處狀況來說也是挺愉悅！只是奧斯要提醒你，人家說師父領進門修行在個人，奧斯要提醒選到這組牌的單身朋友在2019下半年找到另一半也要好好經營並努力囉！而若是有伴的朋友，在2019下半年也將與另一半立下相當穩定感情基礎！雙方對於目前的情感也將努力付出與陪伴，奧斯提醒你可要好好把握囉！

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選擇到這組牌的朋友，2019下半年的運勢就顯得平淡許多囉！基本上就是維持現況以及繼續保持！畢竟這樣的牌組多半代表的就是穩定及踏實！因此在生活上或工作上甚至是戀愛中都比較偏向保持現況！但如果你問奧斯，有機會越來越好嗎？當然有的，只是這樣的牌組也有著機會擦肩而過的含意，因此若是想在某些方面表現突出的話，奧斯可要提醒你，面對許多突如其來的機會，可要鼓起勇氣接下並好好表現！當然感情也偏向在過水桃花，因此想結束單身的朋友， 2019下半年的戀愛可要開起你的雷達，把握曇花一現的桃花囉！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯相信你在2019上半年也算是勞累了一整個年度！許許多多看似穩定的事情在2019下半年都動搖甚至改變！而也因為2019上半年你的生活有了挺大的改變多多少少消磨你對許多事物的熱情及行動力！一切總算在跨入2019下半年後改善許多了。這樣牌組多半代表的高度熱情與行動力，奧斯要恭喜你在2019下半年有望重燃對生活的熱情！而也因為牌組同時有著創造力的涵義存在，若是從事設計或企劃提案方面的朋友，在2019下半年工作方面也將交出不差的成績，甚至在工作上得到上司的青睞，奧斯提醒你可要好好把握囉！

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選擇到這組牌的朋友，進入了2019下半年你的工作運勢也將隨之看漲囉！相信選擇到這組牌的朋友， 2019上半年的工作一定有相當大的異動，不管是換工作換單位或是起起伏伏，甚至在工作上遇到許許多多的小人，奧斯要恭喜你，這樣的狀況在進入2019下半年後都有望改善許多囉！畢竟這樣的牌組多半代表的是理性及目標，可以輕易地看出在2019下半年，工作的目標都可以輕易達成！如果是自開工作室的朋友， 2019下半年有望接下更多合作及訂單，而若是上班族的朋友， 2019下半工作上的表現也將帶領你前往一段成功的旅程，工作上的表現都容易被看見，要好好把握！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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