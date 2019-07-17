戀愛中「常騙另一半」的星座Top 3！射手愛嘴硬、天蠍缺乏安全感

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愛情的本質就是坦誠面對另一半，這樣才能走得長久。然而一旦說了謊，就要用其他謊來圓這個謊，以下就公開，最常欺騙另一半的三大星座，榜上有名的要多注意了！

Top 3 雙子座

一向伶牙俐齒的雙子座，很懂得安撫另一半的情緒，他們常常認為，如果說一點無傷大雅的小謊話，能夠讓對方的情緒緩和下來，那麼有何不可。只不過到頭來，如果一連串都被對方抓到，事情就沒那麼簡單了。尤其是他們顛倒是非，黑的說成白的能力，逼真到差點連自己也被騙了。

Top 2 射手座

射手座是一個非常不愛解釋的星座，他們自認沒有做錯事，不用多說什麼。不過嘴硬的態度很讓人惱火，也讓原本沒那麼嚴重的事情變得複雜，特別是不愛坦誠的個性，會讓人覺得好像被欺騙，所以射手其實應該學會溝通，越掩飾反而越容易出問題。

Top 1 天蠍座

天蠍座的內心複雜，很多時候自己也搞不清楚，像是擁有不同的人格一樣。因此對待另一半的時候，也會切換身份。他們一旦說謊，你是絕對猜不出來真假的。不過天蠍說謊的原因，其實是源自內心的缺乏安全感，覺得用謊言包裝自己，或是隱藏內心所想，才不會輕易受傷，所以想看到天蠍坦誠的那一面，給他足夠的安全感就對了。

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