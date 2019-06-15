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Dappei／擺脫平日死氣沉沉的穿搭！假日就是要「Holiday Fashion」

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▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

難得到了假日要出去玩卻不知道該怎麼穿搭？明明總是買了很多新衣服，卻放到忘記或是堆在衣櫃裡不知道從何搭配起？這次要告訴各位4個挑選衣服的標準，以及如何利用一些穿搭技巧來混搭出 Holiday Fashion！

＃白色 x 條紋

夏天到就是要選擇清爽的白色！可將容易缺少新意的丹寧和條紋與白色做混搭，因而創造出全新的風格，簡單的就能讓穿搭煥然一新！

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

＃同色調

從上一季開始流行的單一色調造型。2019 年春夏，駝色和咖啡色依然為主流，推薦看起來不會過於費心打扮的連身裙及套裝。也可以把同色上衣及長裙搭在一起，這樣看起來就像是連身裙一樣，整體造型很時髦！記得加上皮帶可以凸顯出腰身，營造好比例。

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

＃用襯衫打造隨性感

穿著白色襯衫容易讓人有上班的既定印象，這時可以選擇大一點的尺寸，增加隨性感，減輕甜美度，另外也能利用棉麻等材質加強視覺的清爽度，釦子不要全扣，露出鎖骨配上項鍊都是不錯的選擇。

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

＃利用配件點綴

可以選擇高明度又能點綴臉部周圍的眼鏡，或是試試把絲巾綁在馬尾上、包包和手腕上，一些小細節都能讓整體穿搭增加質感。

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

▲擺脫上班的厭世感！假日就用「Holiday Fashion」來迎接！（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

別把死氣沈沈的平日帶到假日，陽光、藍天就是要出門走走，穿上提升自信的衣服讓假日更加美好吧！利用時髦優雅的配色就不會顯得懶散，快一起替週末增添時髦穿搭元素。

文字編輯：AH

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 假日穿搭, 配色, 單品, 丹寧, 配件
fashion.net

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