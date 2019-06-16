想婚了／MS IDEAS吸引有想法小姐訂製嫁衣　法國蕾絲婚紗絕美

▲MS IDEAS禮服店提供量身訂製婚紗服務。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。



女星夏于喬登上法國坎城影展紅毯，被當地媒體《La Provence》評選為坎城影展第7天最美女星，讓她身上所穿的MS IDEAS禮服再獲矚目。這家由造型師米嘉與攝影師Summer於2012年創立的禮服店，雖然低調，但默默以細緻設計不斷吸引準新娘與女明星上門訂製，誠如店名，是吸引有想法的小姐們。

▲夏于喬穿MS IDEAS禮服登上坎城影展紅毯，被法國媒體評為最美女星。（圖／品牌提供）



專為梁詠琪、周慧敏等女星做造型的米嘉，也身兼新娘秘書，總納悶為何新娘不能像藝人一般、甚至沒有平常漂亮，累積了逾20年的經驗她終於領悟，「這就是租婚紗的問題，每個人穿起來都一樣」，她在朋友介紹下認識Summer，欣賞她的拍照風格，兩人都追求不經意、不刻意的美感，一拍即合，成立量身訂製的禮服店。

▲米嘉（左）與Summer對於美感的看法一致，一拍即合創立MS IDEAS。（圖／記者湯興漢攝）

從位於松山機場旁的獨棟店，就可領略MS IDEAS由裡而外都與一般婚紗店很不同，綠意盎然的庭院襯的是古董門框，讓人忘了置身在台北，而進入又是一聲驚嘆，兩位主理人從法國選購的家具、擺飾，構成了古典優雅的空間，陳列著工坊製作的珍珠頭飾、項鍊、領片等，拐個彎進入就是準新娘的夢幻殿堂了。

▲有別於傳統婚紗店風格，MS IDEAS連店內店外都別具特色。（圖／記者湯興漢攝）

有別於傳統的婚紗租借方式，MS IDEAS提供訂製服務，擅長運用絲或棉織成的法國蕾絲裝飾白紗，與坊間常見的尼龍蕾絲不同，更為細緻嬌貴，需量身剪裁才能完美貼合準新娘身形，MS IDEAS提供既有的款式供量身訂製，亦開放與準新娘討論從無到有的設計，製作期約3個月至半年。雖然小眾，但這樣的堅持與初衷從未改變，米嘉說：「一直沒想做大眾，是我們做不了。」

▲工坊製作的首飾配件供新娘搭配（上），法國蕾絲婚紗是MS IDEAS一大特色。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

有想法的小姐紛紛上門訂製夢想中的嫁衣，包括女星丁文琪、柯佳嬿、徐佳瑩結婚都選擇MS IDEAS；而在訂製經驗中，最刺激的經驗當屬五月天瑪莎的設計師老婆謝葦怡（Vicky）露肚婚紗，因為從決定製作到他們到希臘舉辦婚禮，只有不到一個月的時間，依然端出漂亮剪裁與精緻作工的白紗，大獲好評。

▲瑪莎老婆Vicky於希臘婚禮穿的禮服，是MS IDEAS創業以來最「刺激」的作品。（圖／品牌提供，以下同）

關於選擇婚紗，米嘉笑稱不要帶親友團挑選，相信自己的品味與心意最重要，她並建議婚禮當天不要換太多套，選擇1至2套喜歡的禮服，才能盡情享受屬於自己的美好時光；而為新娘化妝，她最愛保留新娘清純與真實的模樣，「呈現漂亮脫俗感，比下手重的濃妝難很多。」

▲徐佳瑩（上）、丁文琪都穿MS IDEAS嫁紗出閣。

為新人掌鏡的Summer，也認為「刻意不會耐看」，最愛捕捉新人自然互動的瞬間；她也特別提醒新郎，拍婚紗照不是新娘專屬，也該認真替自己做造型，挑選有別於上班風格的西裝與領帶，以及基本黑或深藍西裝之外的色調，為一生一回的婚紗照留下完美紀念。

▲米嘉（右）與Summer專注於訂製婚紗事業外，也提供妝髮與攝影服務。