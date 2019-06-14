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2019完整10款「妝前隔離」評比！香奈兒根本隱形水膜、YSL是控油神器

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台灣的天氣悶熱，妝前隔離就是完美底妝最重要的步驟！好的隔離霜要具有超強的保濕功能，才能增加底妝服貼程度、修飾及校色程度更能讓肌膚色調乾淨、控油程度也是油田女孩們必要的！

好的開始就是成功的一半，有效的妝前防護就能讓後續底妝事半功倍！各家品牌紛紛推出升級版的妝前打底，輕盈水感質地，擦上後清新透亮的平滑膚觸，都讓人驚艷！一起來看看…

香奈兒 時尚裸光微滴粉底精華，30ml，NT$2,700（共3色）

一句話評比：保濕度最高！而且還附一支刷子（ＣＰ值整個）提高～

這款精華蘊含 75% 的水分，保濕效果絕對是神等級阿～只要在粉底前用專屬粉底刷塗上薄薄一層，就能提升後續底妝的保濕度，更可以混搭粉底使用讓底妝效果大大加分。

粉底精華質地：專利微流體科技，將色素粒子封存，仔細看可以發現細緻粉體在精華，令人驚艷的極度水潤質地，一抹就與肌膚完全貼合！

DIOR 迪奧專業後台潤澤妝前乳，50ml，NT$1,500

一句話評比：質地極度保濕！而且宛如牛奶罐的瓶身超可愛～

這是迪奧第一款結合柔焦妝效與潤澤保濕的妝前乳，創新配方竟然能邊保養邊遮瑕！控油粉末粒子能立即柔焦瑕疵，保濕甘油與乳油木果油萃取能保濕肌膚、均勻膚色。更驚喜的是，這款妝前不挑膚色，就算是小麥肌使用也絕不反黑！

妝前乳質地：輕輕一推就化成水，吸收速度超級快，展現清新透亮的平滑好膚質。

M‧A‧C 全新超顯白防護飾底乳SPF45 PA++++，30ml， NT$1,700

一句話評比：飾底界的口碑大王，也是M‧A‧C櫃上默默賣翻的前三名好物～

一上臉就像是開啟了玫瑰色戀愛濾鏡，一滴就能延展至半張臉，用量超省之外，可以在肌膚上迅速形成持妝薄膜，營造超仙的玫瑰光暈！並運用光折射的原理隱形毛孔及細紋，讓肌膚呈現淨、透、亮的完美狀態。

飾底乳質地：玫瑰色的露狀水乳液，延展性超強，抹兩三下就能輕鬆擁有粉粉透透的雙頰，澎潤的肌膚就像一掐就可以掐出水！！

植村秀極保濕輕感防護乳SPF 50 PA+++，NT$1,550（共3色）

一句話評比：最保濕的隔離無誤！幾乎是空瓶率、回購率最高的一支 ～

植村秀的底妝一直都沒讓人失望過！這款防護乳主打隔離環境因子、增進水分與膚色和修飾瑕疵。防護乳能防禦會損害肌膚的紫外線與汙染微粒附著。這也是不少彩妝控的私心最愛。

防護乳質地：擁有牡丹精萃的保濕成份，水凝乳質地塗抹後讓肌膚完全沒有黏膩感非常舒適，光線反射特性也讓氣色超加分！

YSL名模肌密特霧持妝凝乳，30ml，NT$1,600

一句話評比：YSL水凝露更是美妝論壇赫赫有名的好用～今年推出控油霧面版！

這支可以說是水凝露的「霧面版」！吸收臉部多餘油脂，有效調理炎夏時的泛油光惱人狀況，令人驚喜的是，持妝凝露的保濕度也超令人滿意，使用後膚觸極佳清爽不黏膩。

持妝凝露質地：粉霧柔焦粒子搭配水楊酸飛梭精萃，完全就是毛孔縮小燈！撫平粗大毛孔且穩定膚況，將底妝完整的緊密服貼於肌膚。

RMK沁涼隔離凝膠，30ml， NT$1,350

一句話評比：持續有涼感的隔離！幫肌膚降溫底妝更服貼~

RMK每到夏日才會推出的沁涼隔離凝膠，塗抹肌膚的瞬間，立即感受沁涼凝膠的清新涼感～緊緻毛孔的同時，調理肌膚表層擁有清爽觸感的夏日肌膚專用臉部隔離。

賦予肌膚飽滿的水分，質地增添的沁涼感能降膚溫、舒緩肌膚。散發香辛調的香菜薄荷香氛包覆著肌膚，感受清新的芳香。

Celvoke活采無瑕飾底乳 SPF 20 PA++，NT$1,350

一句話評比：瞬間就能提亮膚色，帶出自然健康肌的動人光澤！

Celvoke是彩妝保養的天然品牌，膚質較為敏感的人都很適合！這款飾底乳具有高保濕效果，有效防止乾燥。成分內的細微珠光能修飾肌膚的瑕疵，改善膚色不均的狀況，呈現由內而外的自然水潤光澤肌。

飾底乳質地：親膚性超高，質地輕盈非常好塗抹～瞬間就能提亮膚色，帶出自然健康肌的動人光澤。

佳麗寶DEW 潤活精純光透飾底乳SPF14 PA+，25g，NT$1,450

一句話評比：羊絨般的柔滑質地真的會讓人愛不釋手！

賦予乾燥肌水潤光澤，薄擦一層就能有精心保養般的光澤及飽滿張力。這款飾底乳的持妝力也是一極棒，能長時間維持光澤，讓肌膚有種從裡到外散發的透亮感！

飾底乳質地：柔滑的質地具超高的延展性，保濕之餘更是幫後續透亮的底妝打好基礎啊！

丰靡美姬∙幻粧 冰感柔膚飾底噴霧 SPF30 PA+++，60g ，NT$600

一句話評比：超特別的噴霧設計！涼感質地在炎熱天氣超舒服～

隔離霜做成噴霧真的超方便的啊～只要一噴，妝前打底直接完成，超厲害的潤色效果連底妝都可以省了，根本懶惰蟲的福音！採用固化皮脂配方的隔離能預防出油及黏膩感，完全不脫妝。

附粉撲，怕觸感太冰涼你可先噴在粉撲上，再進行臉上隔離的動作。

飾底噴霧質地：噴霧真的誇張細緻，吸收超快也不黏膩！直接噴在附上的粉撲輕輕一推就有極致沁涼感，非常舒服～

黛珂 3D光漾精萃飾底乳SFP25 PA++，20g，NT$1,450元（共2色）

一句話評比：泛紅、暗沈救星，根本是保濕乳液！

黛珂的妝前一直都是主打清爽無負擔，校正膚色的同時保濕效果也是驚人，賦予肌膚潤澤膚觸，完美服貼於肌膚。這款飾底乳含有緊緻成分，號稱可以幫肌膚穿上緊身衣！

飾底乳質地：帶粉紫的水潤質地延展性超強，膚質紋理變得超細緻、透明水潤的肌膚絕對就是水煮蛋肌無誤～

蘭芝柔光調色隔離乳SPF23 PA++，30ml，NT$1,250（共3色）

一句話評比：黃皮救星，控油、服貼打造夏日清爽霧光肌！

蘭芝全新推出的柔光調色隔離乳，正是打造完美偽素顏隱形底妝的絕佳武器！用來對症下藥校正膚色，掃黃顯白一次完成～

柔光調色隔離乳共有三款校準色調：

1.嫩綠：適合帶紅膚色

2. 柔紫：適合暗沉膚色

3. 粉藍：適合暗黃膚色

挑選適合自己肌膚的色調，才是絕美底妝的第一步。

隔離乳質地：天鵝絨般的液態質地，擦起來柔滑舒適完美服貼肌膚～提醒大家用量要注意，只要一點就能塗抹全臉，打造韓妞白皙肌膚！

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG　PHOTO／ELLE、品牌提供

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 美妝, 粉底, 妝前乳, 香奈兒, YSL, DIOR
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