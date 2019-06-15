男士保養正熱！女孩們快啟動「質感男友」養成計畫

▲膚質也是造型的一環，懂得打點自己的男人最有魅力。（圖／品牌提供，以下同)

記者曾怡嘉 / 台北報導

越來越多男性開始注意肌膚保養，想要刮鬍後擁有清新舒適感，同時控油保濕維持肌膚能量，雅漾邀請您一探法國男人時尚保養祕訣，展現男人獨特魅力吧！

雅漾男士系列，全系列以獨特珍貴的雅漾舒護活泉水為基底，有效舒緩保濕維持肌膚健康狀態，只要簡單保養3步驟，就能擁有健康好膚質。

▲雅漾 男士舒緩刮鬍慕斯 ，200ml，580元。

STEP 1 刮鬍

輕盈豐富的刮鬍慕斯泡沫，保護肌膚使刮鬍更順暢，添加雅漾活泉水舒緩刮鬍不適，溫和好沖洗，享受舒適的刮鬍體驗！

▲雅漾 男士舒緩保濕凝乳，75ml，880元。

STEP 2 舒緩

刮鬍後使用「舒護活泉水」，蘊含微量元素，輕輕一噴加強立即舒緩肌膚，使肌膚維持健康狀態。

STEP 3 控油保濕

最後使用一瓶多效的保濕凝乳快速保養，控油、保濕及舒緩肌膚，水感凝乳質地清爽不黏膩，很適合夏季使用。

PLUS香氣

法國嬌蘭推出DEALMAN男性Cool淡香水，在綠薄荷的清新襯托及木質香的優雅凸顯下，展現男性英俊、性感、陽光、迷人的全新面貌。



▲GUERLAIN IDEALMAN男性COOL淡香水，50ml/NT$2,800，100ml/NT$3,900。

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