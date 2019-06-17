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Dior玫瑰花莖珠寶帶刺　耳骨夾超酷

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▲▼ Dior,GUCCI。（圖／品牌提供）

▲La Rose Dior珠寶系列靈感源自品牌創辦人Christian Dior先生鍾愛的玫瑰。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane加入品牌20周年，從過往設計加入新創意，例如靈感源自創辦人Christian Dior先生鍾愛玫瑰的Bois de Rose珠寶系列，有別於傳統將設計焦點放在玫瑰上，而將目光投向帶刺的花莖，新增戴於兩指的雙指戒與2款耳環。

▲▼ Dior,GUCCI。（圖／品牌提供）

▲▼ Dior,GUCCI。（圖／品牌提供）

▲一次戴上多個玫瑰花莖造型的戒指優雅又有個性（上），新款Bois De Rose雙指戒127,000元。

以玫瑰花莖為設計主題，意在表現生命力，纏繞的花莖線條點綴美鑽，優雅中不失個性。既有戒環或手環可以多個疊戴，而新款的雙指戒花繞著兩指間，單戴已夠份量；耳環則推出沿著耳際線條的單邊款式，以及不需要耳洞也能佩戴的耳骨夾，正式加入香奈兒（CHANEL）、BOUCHERON等品牌的流行行列。

▲▼ Dior,GUCCI。（圖／品牌提供）

▲▼ Dior,GUCCI。（圖／品牌提供）

▲模特兒佩戴Bois De Rose耳環與耳骨夾（上），耳骨夾57,500元。

而Dior真正以玫瑰為主角的Rose Dior Pré Catelan系列，加入新成員蜜蜂，推出分別以18K金與玫瑰金打造的蜜蜂項鍊，再度呈現品牌標誌性元素；而提及蜜蜂，又讓人聯想到GUCCI無所不在的蜜蜂設計，今年奇蹟市集系列珠寶推出18K金與白金鑲嵌鑽石的項鍊與耳環，招牌GG LOGO搭配蜜蜂造型墜飾，品牌辨識度百分百。

▲▼ Dior,GUCCI。（圖／品牌提供）

▲▼ Dior,GUCCI。（圖／品牌提供）

▲Rose Dior Pré Catelan玫瑰金鑽石蜜蜂項鍊103,000元（上），GUCCI GG與蜜蜂鑽石項鍊212,800元。

關鍵字：

Dior, GUCCI, 珠寶
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