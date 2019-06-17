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愛迪達證實為「假消息」！超人氣Yeezy Boost 350 V2黑紅配色，確定補貨無望

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編輯／Duke

相信有在關注Yeezy系列鞋款的朋友，應該都有追蹤IG爆料大神@yeezymafia的帳號，因為該帳號不僅爆料準確，就連消息都很快速。日前IG爆料大神@yeezymafia便公佈Adidas將會帶來Yeezy Boost 350 V2黑紅配色的補貨，甚至有機會大量發售，不過消息目前已經被Adidas官方否定，而下面就帶各位了解吧！

▲YEEZY補貨假消息。（圖／翻攝自StockX、Sneakernews）

▲超夯的Yeezy Boost 350 V2黑紅配色。（圖／翻攝自Sneakernews）

IG爆料大神@yeezymafia才剛公佈此消息不到一日，便引來Adidas全球娛樂市場及藝人副總裁Jon Wexler的注目，而Jon Wexler也於6／16在個人的Twitter帳號表示：「關於@yeezymafia所發佈的補貨消息，是一個假消息」，所以Adidas將不會帶來Yeezy Boost 350 V2黑紅配色的補貨，而後@yeezymafia也隨即刪除此貼文。

由於相隔才一日，所以消息並沒有傳得那麼快，不過，對於當下就已經看到的朋友來說，心情應該是滿難過的，畢竟，這雙鞋在轉售市場的價格一飛衝天，並且也是許多朋友夢寐以求的鞋款，如今無法如願迎來發售，只能說相當的可惜。

▲YEEZY補貨假消息。（圖／翻攝自StockX、Sneakernews）

▲該鞋款價格一飛衝天，平均價格來到美金750元（約台幣22,500元）。（圖／翻攝自StockX）

此外，雖然Yeezy Boost 350 V2黑紅配色沒能如願補貨，但是Jordan Brand預計將在11／29為各位帶來Air Jordan 1「Bred」配色的復刻，而這雙也是1985年Nike為喬丹推出的第一雙簽名鞋款，預計售價為台幣5,600元。

Air Jordan 1「Bred」終於要回歸。（圖／翻攝自Fightclub）

▲鞋迷期待已久的Air Jordan 1「Bred」終於要回歸。（圖／翻攝自Fightclub）

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關鍵字：

Yeezy, 爆料, IG, Adidas, 350V2, 黑紅, 補貨, 假消息
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