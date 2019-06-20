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【奧斯塔羅】下半年工作注意事項有哪些？

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▲下半年工作注意事項？。（圖／奧斯塔羅提供）

進入2019的下半年
大家應該都滿好奇自己的工作運勢
畢竟工作這檔事

佔了我們人生的大把時間
今天就和奧斯一起來看看
2019下半年在工作上的注意事項吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，恭喜你在2019的下半年，工作運勢將會非常理想，這樣的牌組代表辛苦以及勞累，而這些都會逐漸轉為收穫，相信抽到這組牌的朋友，在2019上半年的工作應該都非常勞累，讓你在工作時疲憊不已，而這樣的狀況都會隨著時間逐漸改善，不過，奧斯要提醒業務性質的朋友，2019的上半年若有開發新客戶或是維持關係的話，那在下半年都還是會有新訂單或業績的增加，可要好好把握了。

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選到這組牌的朋友，下半年的工作運勢可要多注意了，這樣的牌組代表欺騙以及隱瞞，如果目前有合作案在跑或是簽屬新合約的話，都會有滿高的機會遇到小人以及合作對象的不誠實，甚至影響主管對你的評價，所以奧斯老師提醒的狀況，可就要多花時間留意一下了，另外，小人運勢較旺，如果各位是主管前的紅人，那下半年的小人碎嘴，會嚴重影響到你的工作情緒，一定要多注意了。

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選到這組牌的朋友，2019的下半年也要注意一下，這樣的牌組代表關係出現狀況，而這情況大多出現於同事之間的相處，畢竟，這牌組有著歡慶歡愉的意思，大多都是表面應付，不是真心要和你相處的人，所以提醒選到這組牌的朋友，在2019的下半年裡，要多注意同事之間的人際關係，如果有過去跟你沒有太多交集的人，卻在下半年突然接近你，那這件事就沒這麼單純了，所以各位一定要好好的堤防一下，以免被人背後捅刀。

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選到這組牌的朋友， 2019下半年的工作運勢滿旺的，這樣的牌組代表受照顧以及貴人運勢，所以工作上只要遇到問題與狀況，2019下半年都會有貴人適時的給予幫助，而工作上的長官運勢也還不錯，所以下半年要是主管有指派新的工作，可要好好把握了，因為這些都是主管要考驗你的工作能力，倘若各位處理得宜，就有很大的機會在主管心裡留下好評，才會讓你的工作職涯順利不少，一定要好好把握了！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

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