展覽限定藍色Off-White x Air Force 1太難買？Virgil Abloh教1招輕鬆入手

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近日，Off-White主理人Virgil Abloh為了個人展覽，所推出的Off-White x Nike Air Force 1「MCA」配色，使用了適合夏季的藍色，並利用銀色Swoosh點綴，創造出搶眼的外觀，不過，因數量稀少的關係，依舊有很多的朋友無法原價入手，但是Virgil Abloh在最近的一段訪談中，也教導大家如何輕鬆入手！

▲Virgil Abloh要教大家輕鬆入手Off-White x Nike Air Force 1「MCA」。（圖／翻攝自Sneakernews）

其實想要輕鬆入手非常簡單，根據美國潮流媒體Complex的訪談，Virgil Abloh提到：「如果各位沒辦法獲得Off-White x Nike Air Force 1「MCA」，那麼你可以到Foot Locker（球鞋經銷商）購買全白的Nike Air Force 1，並且塗成藍色以後，再到Home Depot（家居零售商）購得紅色束帶就大功告成了。」

▲準備全白的Nike Air Force 1、塗料、紅色束帶就可以完成了。（圖／翻攝自Nike、Kickstage）

而Nike公司的內部人員也表示，由於Virgil Abloh對於球鞋文化有著獨特的見解，使得Nike日後對產品的設計有了新的思考方向，並且每次與Virgil Abloh的合作，都能幫助我們完成以往做不到的地方，可見Virgil Abloh對於Nike有多麼重要。

▲Virgil Abloh對Nike有極大的幫助。（圖／翻攝自IG@nikesportswear）

因Virgil Abloh目前正在芝加哥舉辦「Figures of Speech」個人藝術展，所以最近芝加哥的潮流文化相當熱絡，不僅有LV（Louis Vuitton）橙色系列與聯名系列的販售，Virgil Abloh也與Nike合作推出Nike Lab芝加哥重建中心，並且每周都有不同的活動主題，有興趣的朋友都可以前往參加哦！

▲LV橙色系列商品。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲Nike Lab芝加哥重建中心。（圖／翻攝自Nike）

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