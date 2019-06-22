fb ig video ETtoday search mobile

男生一致公認！最愛女生穿的4樣時尚單品「白襯衫是大絕招」

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@hypebae

俗話說「男女審美大不同」，女孩們應該都很好奇，究竟在男生眼中，什麼樣的單品才是真的好看又時尚呢？現在就公開4樣對男性有著致命吸引力的單品，穿上約會絕對百戰百勝，撩男成功！

1. 緊身針織衫

其實比起露很多的衣服，男生更喜歡若隱若現的感覺，像是絲質襯衫或是緊身針織衫，這類包緊緊卻矜持展露身材的搭配，反而更加分，如果是害怕緊身顯胖的姐妹們，也可以從黑色下手選擇。

▲單品。（圖／翻攝自IG@hypebae）

2. 連身吊帶裙

連身吊帶裙是不少女生夏天的首選，其實也是男生很喜歡的單品，不僅能夠展現出肩頸、身材的迷人線條，同時適當裸露，也不會過度性感，是相當加分的搭配。當然初次約會還是要拿捏一下裙子的長度，以免給對方過度裸露的感覺。

▲單品。（圖／翻攝自IG@hypebae）

3. 運動背心

應該沒有人不喜歡愛運動的女孩吧，而且運動背心逐漸成為潮流單品，連平常出外逛街也很適合，其實女孩們可以在背心外加上西裝外套，或是長版襯衫，都能有若隱若現的時尚感。

▲單品。（圖／翻攝自IG@hypebae）

4. 白色襯衫

白襯衫絕對是男生難以抗拒的單品之一，所以不知道穿什麼約會的女孩們，選擇白色單品其實就成功了一半，白色不僅給人舒服的視覺效果，同時也能襯托膚色。另外可以選擇oversized的款式，再搭配一些復古金色單品，就能穿出自己的風格。

▲單品。（圖／翻攝自IG@hypebae）

▲單品。（圖／翻攝自IG@hypebae）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

穿搭, 單品, 男性, 女性, 約會, 戀愛
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

男生一致公認！最愛女生穿的4樣時尚單品「白襯衫是大絕招」

英國女王93歲生日，路易斯小王子初體驗超活潑、喬治哥哥已厭世

休假追劇、放空都NG！專家：成功人士休假會做這5件事

史上最偉大懶人發明！南韓爆紅「切西瓜神器」2秒取出自動變塊狀 林志玲婚後首曝光選在英王室賽馬場　先看凱特漂亮穿搭 別再催婚了！研究證實：女性「不婚不生」更快樂且長壽 5款年輕女孩適用的眼周保養品！網友狂推「平價版」大眼精粹 嬌小女生必學！在城市也能穿出時髦渡假感　周末這樣出門就對了 「Earpops」讓AirPods長香菇、香蕉！超逗趣耳機配件100%吸晴 「最容易被當備胎」的5個星座！處女嘴硬心軟　摩羯一板一眼竟也上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面