經典「23」回歸！Air Jordan 11黑紅配色碟照公開　細節神還原1996年

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經典之所以會永恆不滅，是因為其獨特性與背後的故事，而Air Jordan 11「Bred」就是一雙經典不敗的鞋款，如今將在今年年底重新回歸市面，而這也是自2012年後，時隔7年的復刻版本，並且細節都將接近1996年，對於老鞋迷來說，肯定充滿了許多回憶。

▲即將回歸的Air Jordan 11「Bred」。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

這雙Air Jordan 11「Bred」會成為經典，除了是由Nike首席設計師Tinker Hatfield打造以外，也是麥可喬丹（Michael Jordan）於1996年奪得總冠軍時所穿，而且當時NBA（國家籃球協會）正處於全球化時代，所以Air Jordan 11才會如此的火紅。

根據之前的消息顯示，原本這雙Air Jordan 11「Bred」的鞋跟可能會採用數字45，不過，IG爆料帳號@ hanzuying透露年底發售的「Bred」配色，將會維持過往的設計，不但數字為23，連黑色鞋身、白色中底以及紅色大底都與以往相同，不過，目前尚未得知鞋盒是否有重新設計。

▲設計將與以往相同。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

Air Jordan 11「Bred」作為今年的年底大魔王，期待性與話題性絕對不在話下，所以當天肯定會湧現大量的排隊人潮，所以想要這雙鞋的朋友們，可能要有所準備了，該鞋款預計將於12／14在Nike指定專賣店以及官網上架，售價為台幣7,200元。

近期，除了Air Jordan 11「Bred」備受期待以外，由Virgil Abloh帶來的Off-White X Futura X Nike SB Dunk Low 3方聯名，也是值得關注的鞋款之一，設計上，加入Off-White X Nike「The Ten」的細節與Futura的街頭藝術，並配合SB Dunk Low的鞋型，預期會是一雙超人氣鞋款，不過，目前Virgil Abloh沒有透露販售資訊，有興趣的朋友，可以多多關注Virgil Abloh的IG帳號哦！

▲Virgil Abloh最新發佈的3方聯名。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

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