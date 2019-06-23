這6個壞習慣讓腿變粗！走路方式影響超大、連盤腿也中標



▲南韓女星泫雅和宣美是許多女生嚮往的美腿代表。(圖／翻攝IG@hyunah_aa、@miyayeah)

編輯／Molly

人人都嚮往擁有一雙又細又長的美腿，但所有女生都知道，全身上下最難瘦的部位就是「腿」了！可能已經認真瘦身、運動，但腿還是瘦不下來？很有可能是因為你不知不覺中都在做這些「會讓腿變粗的壞習慣」，快來看看你中了幾個？

1.坐下時一定要翹腳

翹腳時，翹起的那條腿的後側神經血管會壓在另一腳上，在緊密貼合下，會阻礙血液和淋巴循環的暢通，會加重小腿靜脈曲張的機率，也會導致下半身浮腫。長期翹二郎腿還會讓骨盆往一側傾斜，造成骨盆歪斜，可能會導致椎間盤突出，不只腿變粗，還影響健康！



▲盤腿坐對下半身循環不好。(圖／翻攝pixabay)

2.喜歡盤腿坐

有些人坐在椅子或床上時，會習慣性的盤腿坐，你可能會覺得「盤腿又不是翹腳，有什麼關係？」但事實上盤腿會讓踝關節和膝蓋容易受損，而且盤腿坐太久，對於下半身的血液循環不好，會減慢髖關節、骨盆的血液循環，容易造成下半身肥胖和水腫的問題。

3.常穿不合腳的鞋子

每個女生都一定有過硬穿Size不合的鞋子的經驗，為了漂亮的鞋子，就算買來發現尺寸不合，也會想著忍一忍就過了，但穿著不合腳的鞋子除了會壓迫腳趾、腳板造成不舒服，還會導致小腿承受過重的壓力，常常穿不合腳鞋子的話，久而久之，小腿肌肉就會越來越粗壯。



▲不正確的蹲姿對膝蓋、腿部都不好。(圖／翻攝IG@hyunah_aa)

4.不正確的蹲姿

有時走路走太久或站得累了，沒有地方可坐下，很多人就會蹲下來休息一下，但如果你蹲下的姿勢是身體整個靠在膝蓋上，膝蓋向前傾超過腳趾，這樣不正確的蹲姿會讓膝蓋、腰部、腿部承受壓力，不僅會造成傷害，同時也會讓身體的重量都壓在小腿上，要是常這麼蹲著，為了能撐住身體，小腿自然而然就會變粗。

5.習慣內八走路

有些女生不論是走路或立定站著時，雙腳都呈現向內旋的內八姿勢，但正確的行走姿勢應該是要平均施力在腳底，內八的姿勢會讓骨盆受力，不僅會造成骨盆變寬，長期下來還可能會產生腿型變成O型腿的問題。

6.習慣外八走路

外八姿勢同樣不對，不論站立時或走路時都要留意。但與內八不同的是，外八會使髖關節打開，造成大腿出力，長期下來腿自然就會變粗。

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