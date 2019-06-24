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搭機「這件事」最重要　張柏芝60秒完成機場妝

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▲▼ 張柏芝快手登機妝示範。（圖／翻攝自張柏芝小紅書）

▲張柏芝無論是保養、彩妝都講求快狠準。（圖／翻攝自張柏芝小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日前張柏芝在《小紅書》分享機場妝，僅花了60秒就能輕鬆出門。她分享搭機可以不化妝，但是一定要擦防曬，因為飛機上紫外線會傷害肌膚，通常她塗完防曬、戴上帽子和口罩就能快速登機。

▲▼ 張柏芝快手登機妝示範。（圖／翻攝自張柏芝小紅書）

張柏芝親自示範擦防曬方式，取適量防曬乳在手心，接著在手心上均勻抹開，接著用手心按壓雙臉，輕輕拍上，就像擦乳液一樣隨性。

▲▼ 張柏芝快手登機妝示範。（圖／翻攝自張柏芝小紅書）

她提到如果想畫一個很薄的妝，用粉底液最快，上妝方式如同塗擦防曬，但是額頭的量不能多，因為乾性肌膚會更顯紋路，只要把斑點、瑕疵遮一遮就OK。

▲▼ 張柏芝快手登機妝示範。（圖／翻攝自張柏芝小紅書）

除了防曬、底妝，唇部就輕鬆打理，她先用凡士林打底，先讓雙唇有均勻的潤澤感，再疊上具有細微珠光的護唇膏，雙唇就會翹翹的很性感，若是想要再顯色一些，很推玫瑰色唇膏，薄塗一層，就很顯氣色。

▲▼張柏芝快手卸妝示範。（圖／翻攝自張柏芝小紅書）

和上妝比起，她的卸妝手法就細得多，第一步會用卸妝水濕敷眼睛，用輕柔方式慢慢擦掉眼妝，千萬不要用力拉扯眼部肌膚，這樣容易長皺紋。再使用卸妝油輕輕按摩卸除整臉，洗乾淨之後，再用卸妝水擦一遍，檢查是否卸除乾淨。

睡前最重視眼部保養，眼周上一層眼部清華，給眼周一點時間吸收。整臉塗上睡眠面膜，因為肌膚偏乾，所以用量也稍微會多一些，每天都要做足這些步驟，才能安心入睡，也難怪她已經39歲，狀態還能維持那麼好！

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關鍵字：

張柏芝, 化妝, 防曬, 女星, 秘訣
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