挑選食物很重要！營養師提醒：「10種毀膚食物」少碰

▲拉麵高油又高鈉，容易加快老化速度。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

膚況好不好，和食物選擇很重要，別以為塗了保養品就沒事，營養師高敏敏提醒，有時發現膚況容易暗沉、乾燥又顯老，其實和吃進去的食物大有關係，尤其是敏感膚質的人，只要吃錯更容易促進發炎反應，膚況更容易不穩，營養師點名10種食物正在悄悄毀膚，一定要少吃！

毀膚食物顧名思義就是吃多會使皮膚老化、發炎、暗沉，營養師高敏敏解釋，這類食物常見的特色就是高油、高糖、高鈉、加工多，長期吃下來，會讓身體處在慢性發炎狀態，肌膚修復力也會跟著下降，為此她也點名10種食物要注

1.拉麵

高油高鈉，促進慢性發炎，會使老化速度加快。

2.酒精

酒精會加速水分流失，提升氧化壓力，細紋更易提早出現。

3.火腿

火腿加工成分多，易增加氧化壓力，傷害肌膚彈性。

4.蛋糕

高糖容易引發糖化反應，破壞膠原蛋白結構。

5.披薩

披薩就是油脂加精製澱粉，多吃讓肌膚長期負擔過重。

6.白麵包

白麵包升糖速度快，促進糖化，肌膚鬆弛感增加。

7.糖果

過量糖分會加速膠原與彈力流失。

8.巧克力

巧克力高糖高脂，易增加氧化壓力，促進老化反應。

9.乳製品

乳製品若過量攝取，恐影響發炎反應、加重老化負擔。

10.可樂

可樂高糖低營養，不利肌膚代謝與修復。

除了避開以上10種毀膚食物，營養師也建議以下食物可幫助養膚，多吃對肌膚有益，像是酪梨、鮭魚、藍莓、高麗菜、綠茶、花椰菜、蘋果、檸檬、杏仁、番茄。要知道肌膚老化不是一天造成，而是藉著飲食慢慢累積，與其一直換保養品，不如先檢視餐盤裡放了什麼，吃對食物才是最根本的養膚保養。

