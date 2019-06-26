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6個小問題測出最適合你的妝容色彩　春日女孩和聖經一樣仙氣

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@dhc_official_jp、@ponysmakeup、@vousmevoyez、@heybiblee、@sora_pppp、@mi0___o

每個人的五官、膚色肌底都不相同， 適合搭配的妝容色彩也不同，DHC近期便推出了非常簡單的小測驗，從基本的外觀色彩到別人對你的基本印象，來檢測出最能襯托出你的優點的妝容色彩，分為春、夏、秋、冬日女孩，快來測驗看看自己最適合什麼樣的色彩妝容呢？

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

Q1：瞳孔的顏色？

A. 黑色，B. 棕色

Q2：雙頰有血色嗎？

A. 容易變紅，B. 不容易變紅

Q3：曬後會怎麼樣？

A. 容易變紅，B. 容易變黑、難以回復

《A多請看Blue Base這張、B多請看Yellow Base這張》

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

《Blue Base》

Q1：能襯托你膚色的飾品是？

A. 啞光銀色，B. 亮光銀色

Q2：被人稱讚適合你的唇色是？

A. 玫瑰粉，B. 紫粉色

Q3：給人的第一印象是？

A. 優雅及平易近人，B. 豔麗高冷

《A多→夏日女孩、B多→冬日女孩》

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

《Yellow Base》

Q1：能襯托你膚色的飾品是？

A. 亮光金色，B. 啞光金色

Q2：被人稱讚適合你的唇色是？

A. 珊瑚粉，B. 橘色

Q3：給人的第一印象是？

A. 開朗可愛，B. 成熟美麗

《A多→春日女孩、B多→秋日女孩》

＃春日女孩

如果檢測出來是春日女孩的話，表示你適合偏粉色系的彩妝，瞳孔、髮色比較溫柔，肌膚白裡透紅，妝容以淡淡的、粉嫩為主就很好看。

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

妝容重點放在乾淨的底妝，像李聖經眼睛本身是淺棕色，搭配上粉色系妝容，整個人的仙氣就無法擋。

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

＃夏日女孩

夏日女孩通常給人一種活潑、可愛的感覺，適合的妝容比春日女孩彩度更高些，「玫瑰粉」色系是很好的選擇，還有「豆沙色」系，都能更提升氣色、增加紅潤感，清新的氣息適合夏日。

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

夏日女孩可以把重點放在唇彩上，挑選一支好看的乾燥玫瑰色、豆沙色，很襯膚不顯黃喔～

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

＃秋日女孩

秋日女孩最重要的就是「橘色」妝容，帶有棕橘感的「土色」系也相當適合，「腮紅」在秋日女孩的妝容中扮演很重要的角色，裸棕色、土橘色的頰彩能夠輕鬆營造秋日的氛圍。

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

在穿搭上也可以盡量與妝容做搭配，大地色系、奶茶色的服裝都很適合。

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

＃冬日女孩

深色系的髮色與瞳孔是冬日女孩的特色，容易給人一種冷艷的感覺，適合擦上帶有葡萄紫、顏色偏深的唇彩，可以顯得膚色更白皙，適合用「血色」感的彩妝系列，不用多加修飾也能讓妝容完整感提升。

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

▲DHC春夏秋冬女孩測驗。（圖／翻攝自IG@dhc_official_jp）

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關鍵字：

DHC, 妝容測驗, 彩妝
fashion.net

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