GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

超甜百元起收、8款平價單品太好買！GU通勤神外套現省500元，UQ顯瘦神褲推新色直接賣爆

▲UNIQLO、GU必買單品。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

折扣季一到，省錢雷達自動開啟掃描模式，平價時尚GU直接開出第二波新年限時降價，最高現省500元；而UNIQLO 則搶先釋出2026早春話題新品，用新色、新輪廓來呼喚大家衣櫃又可以準備換季了。從現在一路時髦春天，這份勸敗清單必收！

GU折扣越來越狠，網友公認必收款全到齊

本週最有搶購感的GU，從1月9日至1月15日的新年第二波限時降價，幾乎是把冬季實穿款一次端上桌。

必買單品：Cozy Melton 麥爾登立領大衣

最有代表性的，絕對是被網友封為「通勤神外套」的Cozy Melton麥爾登立領大衣，這次直接現省500元。加長衣長搭配A字輪廓，下襬保有寬鬆感，對身形非常友善；粗紡風格的呢料讓整體看起來俐落，不論是搭針織衫、帽T還是通勤穿，都毫無違和感。

超甜百元起收、8款平價單品太好買！GU通勤神外套現省500元，UQ顯瘦神褲推新色直接賣爆

▲Cozy Melton麥爾登立領大衣／新價格1,490元。（圖／品牌提供）

必買單品：WARM PADDED 夾層連帽外套

想要輕量但保暖的選擇，WARM PADDED夾層連帽外套就是那種「一穿就回不去」的款式，這次現省200元。中性風格設計，無絎縫線讓外型乾淨不臃腫，下襬調節扣與雙開拉鍊可自由調整比例，圓弧輪廓帶點復古戶外感，城市穿、出遊穿都很合理。

超甜百元起收、8款平價單品太好買！GU通勤神外套現省500元，UQ顯瘦神褲推新色直接賣爆

▲WARM PADDED夾層連帽外套／新價格1,290元。（圖／品牌提供）

必買單品：Heavy Weight 重磅連帽上衣

男女都搶翻的Heavy Weight重磅連帽上衣現省200元。寬版剪裁營造舒適穿著感。採用內刷毛材質，厚實又蓬鬆，隨便搭一件直筒褲就很好看。

超甜百元起收、8款平價單品太好買！GU通勤神外套現省500元，UQ顯瘦神褲推新色直接賣爆

▲Heavy Weight重磅休閒連帽上衣，1／9－1／15限定價格690元。（圖／品牌提供）

必買單品：寬版直筒長褲 

賣超好的寬版直筒長褲現省100元。直筒剪裁往下延伸至褲腳，中心壓線讓腿部線條更俐落，後腰半鬆緊設計對久坐族群非常友善。

超甜百元起收、8款平價單品太好買！GU通勤神外套現省500元，UQ顯瘦神褲推新色直接賣爆

▲寬版直筒長褲，1／9－1／15限定價格890元。（圖／品牌提供）

必買單品：直筒九分牛仔褲

下半身肉肉女生則別錯過這件直筒九分牛仔褲現省100元。高腰加上修正臀部線條的版型，露出腳踝的褲長讓整體更輕盈，完全是日常穿搭救星。

超甜百元起收、8款平價單品太好買！GU通勤神外套現省500元，UQ顯瘦神褲推新色直接賣爆

▲女裝直筒九分牛仔褲，1／9－1／15限定價格890元。（圖／品牌提供）

UNIQLO早春新品先偷跑，話題款已經準備被穿爆

UNIQLO 2026早春系列一曝光，就立刻被眼尖的人鎖定，在把玩新色彩與新輪廓同時打造時尚新日常，一次掌握春季最受矚目人氣單品！ 

必買單品：JWA 直筒牛仔褲

去年紅到不行的JWA直筒牛仔褲，這次推出白色與淺藍兩款新色，直筒剪裁一樣顯瘦，換上清爽色調後，整體更有春夏感，難怪台日韓市場都持續熱賣。

超甜百元起收、8款平價單品太好買！GU通勤神外套現省500元，UQ顯瘦神褲推新色直接賣爆

▲JWA直筒牛仔褲新色／1,290元。（圖／品牌提供）

必買單品：柔滑棉條紋 POLO 針織衫

高人氣單品就是這件柔滑棉條紋POLO針織衫。半開襟、短版比例，加上100%純棉材質，穿起來舒服又有造型感。藍 × 咖啡的學院風配色，在日韓社群早就討論翻天，沒有一件就輸慘了。

超甜百元起收、8款平價單品太好買！GU通勤神外套現省500元，UQ顯瘦神褲推新色直接賣爆

▲柔滑棉條紋POLO針織衫／1,290元。（圖／品牌提供）

必買單品：哈靈頓外套

外套部分，哈靈頓外套則是今年春季的關鍵角色。上窄下寬的短版剪裁修飾身形，立領可立可放，搭配高密度布料的挺度，一件就能撐起整個造型。男女都能穿，難怪一上市就快速累積好評。

超甜百元起收、8款平價單品太好買！GU通勤神外套現省500元，UQ顯瘦神褲推新色直接賣爆

▲男女適穿 哈靈頓外套／1,990元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

