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鞋帶一直掉好煩！換上一雙「懶人球鞋」將麻煩事拋在腦後

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Slip-on Sneakers又稱作懶人鞋的原因想必無需額外做解釋，不僅省去了綁鞋帶的時間，穿脫又超級便利！而今日編就推薦幾雙時髦的懶人鞋供大家參考

adidas Taekwondo Slip-On Sneaker（售價約NT$2,790）

喜歡優雅風的絕對要參考這雙！雖說顧名思義的設計靈感源自跆拳道，但修長的窄身形和材質上的米白色耐磨帆布和白色鬆緊帶，共組出倒影著芭蕾舞鞋的曼妙身影，而焦糖色橡膠底和品牌標誌性的織帶則賦予鞋身恰好的休閒氛圍，無論與裙裝或是褲裝搭配都不顯違和。此外，鞋後側的燙金Logo點綴也替整體質感大大提升。

Nike Free RN Flyknit 3.0 Sneaker（售價約NT$4,035）

有誰也對奶油色系的鞋子愛不釋手？這雙有著粉膚色、裸膚色、米白色的懶人球鞋，可說是將所有討人喜愛的甜潤奶油色融為一體，而輕盈的材質選用使你無論是怎麼彎曲伸展都可行得通！然而品牌那小巧可愛的勾勾Logo除了出現在鞋後側，前方也可見到它的身影喔～

New Balance Vazee Rush Slip-on（售價約NT$2,640）

若偏愛厚實包覆性的話，則可參考這雙鞋型相較立體許多的款式。全白色的鞋身覆有乾淨且俐落的白色皮革，而品牌的標誌也僅以凹痕壓印取代色彩裝點，保留簡約的氛圍感，鞋後跟則以層次的波紋賦予鞋身豐富的造型設計。

APL TechLoom Bliss（售價約NT$6,210）

喜愛低調中帶有華麗質感的不妨將這雙列入考量。鞋身採用了品牌研發的TechLoom針織面料，不僅輕盈且具有透氣感，而鞋中央的絲緞光澤鬆緊帶則成了聚焦的造型設計，同時也使同色的鞋身多了層次上的變化。

Vince Aston（售價約NT$6,980）

若你是極簡控的話一定知道這個創立於洛杉磯的品牌Vince。以簡潔的美學為設計宗旨，此外，高質感的針織系列更是受歡迎主因，也因此除了服飾的發展，品牌也將這針織面料運用在球鞋上，而這雙球鞋不僅在外觀上有著乾淨俐落的流暢線型，層疊的雙鬆緊帶更為鞋身佐上線條美感。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 穿搭, 懶人, 球鞋
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