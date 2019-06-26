畢業旅行就這樣穿！學孔曉振、秀智的度假風穿搭　復古相機是必備配件

六月份一到，就是年輕學子們最期待的畢業季，不論是繼續攻讀學業，或是離開校園進到職場，在這之前都必須規劃一趟好玩、放鬆的「畢業旅行」。

想為自己的學生時代，畫下一個完美的句點，不少人會相約姐妹們來一趟畢業旅行，但不論是在國內踏踏青，或是飛到其他國家，在準備每日的衣服也是一門難題，今日且看編為大家整理的畢業旅行穿衣特輯，就從韓國女星孔曉振、金高恩、朴信惠、秀智等人取經，自然、輕新又舒適的度假風穿搭吧。

孔曉振

去到海島國家，想到沙灘上曬曬太陽、泡泡海水的你，可以像孔曉振一樣穿上小可愛和牛仔褲，記得別忘了一頂可以遮陽的帽子、墨鏡，再搭配上Converse帆布鞋是不是簡單又有型呢。

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還有前陣子毆妮號召幾個好姊妹，要帶上自己的媽媽一起前往濟州島來趟母女之旅，孔曉振就穿了丹寧小背心，還有夏日必備的草帽。

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或是寬鬆感白T外搭深紅色小可愛，下身則是寬牛仔短褲還有羅馬涼鞋。另外，在歐妮身上的印花布袋，就是上回介紹過來自韓國的潮流品牌EMIS所推出的提袋，不用千元就能入手，這樣的價格是不是很親民。

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朴信惠

一件素面西裝外套加上牛仔褲，絕對是今夏最不敗的穿搭，喜歡帥氣風格的你，可以學朴信惠穿上老爹鞋。如果不喜歡西裝外套的正式感，可以換成比較率性的牛仔外套，展現個性的穿搭風格。

在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 26 日 下午 5:56 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 22 日 上午 8:50 張貼

喜歡到戶外活動的女孩，風衣外套絕對是你最佳的首選，不只能防風禦寒，也可以增添自我風格。像朴信惠以白T搭配牛仔褲，再加上寬鬆的風衣外套，就能展現兼具率性且溫柔的一面。

金高恩

喜歡比較帥氣風格的女孩，那金高恩的穿搭絕對是你做功課的最佳人選，不論是前陣子參加音樂季，或是自己到外國旅遊，都以比較率性的穿搭風格登場，像是這樣寬鬆上衣搭上破洞牛仔褲，再搭配黑色外套，展現比較中性的一面。

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或者是單寧上衣加上丹寧下身的裝束，再搭配棒球老帽，看起來像個帥氣小男孩，喜歡的人不妨多多參考。

秀智

看完前面幾個自然風格的穿搭，若是喜歡甜美風格的人，那不妨來看看秀智的渡假出遊照，剛好到國外旅遊的她，以造型襯衫和條紋半裙作搭配，誇張的袖子造型和不規則的裙子，走在路上立馬奪得大家的目光。

還有這一套黑色上衣外搭條紋長洋裝，再穿上一雙亮黃色平底鞋，展現十足的女人味。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、IG@skuukzky

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