2019上半年開架彩妝熱賣Top 5！1028睫毛膏依舊賣　經典眉筆也進榜

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

廣納上千百種商品的藥妝店就是有種神奇魔力，讓人一逛就沈迷其中，但這麼多的商品到底該買什麼好？能在藥妝店賣到脫穎而出、登上熱銷排行榜的，絕對是品質口碑都有保證的最佳指標，《ET Fashion》獨家訪問到康是美2019上半年最熱賣的彩妝品前5名，就算是彩妝新手小白，跟著大家買準沒錯。

Top 5：INTEGRATE 透潤柔光粉底凍



▲INTEGRATE 透潤柔光粉底凍，18g，NT$630。



從上架以來就一直話題不斷的INTEGRATE透潤柔光粉底凍，是有著嶄新質地的果凍型底妝，絕妙的冰涼新感觸，以粉撲輕輕按壓粉底來使用。網格設計能調節用量，水感果凍粉底能服貼肌膚，修飾令人在意的毛孔及肌膚凹凸，還有強大抗油性及防水性，能打造長效透潤柔光粧容，很適合夏日型的氣候使用。

Top 4：資生堂 惹我眉筆



▲資生堂 neuve惹我眉筆，1.5g，NT$80。



長年熱賣的惹我眉筆是小資女們絕對都認識的超平價開架好物，更是許多女孩的人生第一支眉筆，因輕巧的鉛筆形式，柔軟的筆芯，以好畫易上色而聞名，更被許多網友推為「從小用到大」的超高CP值眉筆。防水防暈染，持久不易脫色，是用過許多不同種類的眉筆後，仍無法忘懷的化妝包必備款。

Top 3：1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏



▲1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，8g，NT$390。

近來商品實力和包裝都越來越好的台灣美妝品牌1028，最近最被網友激推的就是這支飛激長瞬翹防水睫毛膏，瞬翹防水定型膏體，超輕無重纖維，擁有讓人嘖嘖稱奇的超強定型力，與無限延伸、根根分明的效果，還有適合亞洲人眼型的細緻長刷頭，用過的人都說好刷，上市以來熱賣到出現好幾波缺貨潮。

Top 2：媚比琳 超持久霧感液態唇膏





▲媚比琳 超持久霧感液態唇膏，5ml，NT$360。

媚比琳這款超持久霧感液態唇膏，運用專櫃級3D霧光微粒科技及革命性輕質乳霜，可維持長時間不脫色效果，色澤顯色且飽和，即使過了16小時，唇妝依然宛如剛擦上般完美飽和。去年一上市就掀起網路討論熱潮，引起眾多網友搶買，今年再推出11款新色，唇色支支動人、讓人怦然心動。

Top 1：媚點零瑕美肌粧前乳





▲媚點零瑕美肌粧前乳，30g，NT$220。

媚點零瑕美肌粧前乳可說是隱藏版聖品，可適度遮飾粗大毛孔、校正膚色的高CP值妝前乳，能讓粉底更服貼、提升持妝力，加上十分平易近人的價錢，性價比超高。上市第7年，因清爽無負擔的校色好效果而有極高回購度。橘色款可在上底妝前先提升肌膚亮度，避免上妝後有反灰的問題；而有泛紅肌膚問題，則可選綠色粧前乳，具有校正泛紅肌膚的功效，同時也能改善膚色暗沉，讓肌膚展現明亮透明美肌妝感。

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