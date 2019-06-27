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超過一半人不知道！宋慧喬傳授氣墊粉餅竟能「這樣用」

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▲▼宋慧喬傳授氣墊粉餅多用途。（圖／品牌提供）

▲學宋慧喬活用氣墊粉餅，讓底妝變得超容易。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣墊粉餅一直是底妝趨勢，炎熱夏季不只上妝快速，外出補妝更是便利。夏季膚溫高，臉上妝容持妝不易，自然的偽素顏正流行，就像第二層肌膚自然。氣墊粉餅原來不只能單擦，還能和其他產品這樣搭！

▲▼宋慧喬傳授氣墊粉餅多用途。（圖／品牌提供）

▲雪花秀 滋晶雪瀅氣墊粉霜 14g x 2，2,080元。

氣墊粉餅領導品牌雪花秀，將滋晶雪瀅氣墊粉霜奢華升級，集結晶透抗氧、輕盈薄透、立體煥亮三大晶透亮美肌要素，一拍綻亮珍珠光，持續為肌膚注入白皙澄淨光采，很多人問宋慧喬的膚質為什麼那麼好，除了有好膚質當基礎，讓她發光的祕密就是它。

搭配蜜粉

若你肌膚容易出油，建議在氣墊粉餅之後再疊蜜粉，輕盈粉體能牢牢吸附氣墊粉餅，降低脫妝率。

搭配粉底液

喜歡精緻度高的妝容，則建議用粉底液打底，接著再想要加強光澤的地方，輕輕拍上氣墊粉雙，即使疊擦依然輕薄，同時又能幫助遮瑕。

搭配矯色飾底乳

本身若有痘疤、膚色不均的問題，氣墊粉餅前可使用妝前飾色乳作急救，一掃疲憊暗沉，後續氣墊只要薄薄上，就能有通透的好氣色。

其他功能性氣墊粉餅推薦

▲▼宋慧喬傳授氣墊粉餅多用途。（圖／品牌提供）

GUERLAIN 幻彩流星夢幻光氣墊，2,050元。

將五彩液體珍珠膠囊球注入其中，輕壓轉為液體，綠、粉、橘色調，幫助打造清新妝容。

▲▼宋慧喬傳授氣墊粉餅多用途。（圖／品牌提供）

M.A.C 妝前高效隔離氣墊SPF50 /PA++++，1,450元。

能提亮膚色、高效隔離防曬、創造高度保濕感的妝前氣墊，遮飾毛孔的功能讓人驚豔。

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關鍵字：

宋慧喬, 雪花秀, 嬌蘭, M.A.C, 氣墊粉餅
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