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今天開賣！G-Shock仿舊版「全金屬GMW-B5000V」質感破表　限量1000隻

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編輯／Duke

與潮流文化息息相關的日系腕錶品牌G-Shock，旗下不僅擁有眾多人氣錶款，同時也是學生們最喜歡的品牌之一，其中，2018年推出的GMW-B5000系列，因有優秀的金屬質感與百搭的錶面設計，至今仍然供不應求，所以G-Shock便藉著這股熱潮，發佈了GMW-B5000V「仿舊復刻版」，而且全球限量1,000隻。

▲GMW-B5000V「仿舊復刻版」。（圖／翻攝自CASIO G-SHOCK FB、品牌提供）

▲GMW-B5000V「仿舊復刻版」，全球限量1000隻。（圖／品牌提供）

新發佈的GMW-B5000V「仿舊復刻版」，使用了離子電鍍處理與獨特的打磨技術，創造出特殊的仿舊外觀，而材質則是利用不鏽鋼提升整體的質感，其中，這次在功能上也加入了藍牙連線功能與自動時區校正，如此一來，對於常常出國的朋友來說，也省去了調整時間的麻煩。

▲GMW-B5000V「仿舊復刻版」。（圖／翻攝自CASIO G-SHOCK FB、品牌提供）

▲GMW-B5000V「仿舊復刻版」。（圖／翻攝自CASIO G-SHOCK FB、品牌提供）

▲以獨特的仿舊外觀呈現。（圖／品牌提供）

▲GMW-B5000V「仿舊復刻版」。（圖／翻攝自CASIO G-SHOCK FB、品牌提供）

▲材質使用不鏽鋼，並且具備藍牙功能與自動校正。（圖／品牌提供）

▲GMW-B5000V「仿舊復刻版」。（圖／翻攝自CASIO G-SHOCK FB、品牌提供）

▲包裝盒也是特別設計的。（圖／品牌提供）

全球限量1,000隻的GMW-B5000V「仿舊復刻版」，預計將於6／29在卡西歐（Casio）概念店、台灣卡西歐官方商城、卡西歐網路直營旗艦店以及卡西歐指定經銷商發售，而商品售價為台幣26,000元，想要買來帥一波的朋友，一定不要忘記去排隊哦！

如果預算沒有那麼多的朋友，近期G-Shock也有與傳奇拳擊品牌Everlast合作，推出全新的GBA-800EL聯名錶款，而這隻的配色靈感來自拳擊手套上的霧面紅色，並且錶背則刻有Everlast的標誌，目前台灣已經於6／22在卡西歐概念店、友好流行通路與台灣卡西歐官方商城販售，售價為台幣4,900元。

▲GMW-B5000V「仿舊復刻版」。（圖／翻攝自CASIO G-SHOCK FB、品牌提供）▲GMW-B5000V「仿舊復刻版」。（圖／翻攝自CASIO G-SHOCK FB、品牌提供）

▲配色靈感來自拳擊手套上的霧面紅色。（圖／翻攝自CASIO G-SHOCK FB）

▲GMW-B5000V「仿舊復刻版」。（圖／翻攝自CASIO G-SHOCK FB、品牌提供）

▲開啟白色LED背光照明時，會浮現「Choice of Champions」的字樣。（圖／翻攝自CASIO G-SHOCK FB）

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關鍵字：

G-Shock, 腕錶品牌, 金屬感, 仿舊, 全球限量, 不鏽鋼, 拳擊, Everlast, 卡西歐
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