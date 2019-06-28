準歌后造型史／林憶蓮低調度日　舞台裝才秀辣腿

▲林憶蓮拍《魅惑》MV露辣腿，身材依然保持得宜。（圖／環球唱片提供）

記者陳雅韻／台北報導

林憶蓮去年底推出睽違6年的國語專輯《0》，入圍本屆金曲獎最佳女歌手等7項提名，但目前確定她將不會來台出席盛會，又引發她將淡出歌壇的聯想。近幾年她的確低調，鮮少po臉書、微博等社群媒體或接受訪問，想一睹她的時尚風采，只能透過今年發布的MV，一睹天后的造型風格。

▲林憶蓮演唱會造型紗裙點綴水晶，風格浪漫。（圖／翻攝林憶蓮微博）

53歲的林憶蓮身材體態維持得宜，拍《魅惑》MV時身穿貼身開岔長禮服，露出辣腿展現勤於運動的成果；而關於專輯或MV拍攝、演唱會造型，她向來勇於嘗試不同風格，可以紗裙上身展現浪漫女人味，亦可龐克搖滾，自在玩造型。

▲林憶蓮拍ＭＶ大膽玩造型。（圖／翻攝林憶蓮臉書）

但私下生活，林憶蓮絕對低調，不像多數女明星常po時尚行頭或品牌送的名牌禮物，簡單的T恤、丹寧look才是她的日常。她自2011年與鼓手恭碩良傳出姊弟戀，感情穩定發展，過著深居簡出的生活，去年底推出專輯《0》一直盛傳是封麥之作，加上近半年幾乎不接商演，也不參加金曲獎，默默引退的傳聞再度受到矚目。

▲私下的林憶蓮以休閒的丹寧look為主。（圖／翻攝林憶蓮微博）