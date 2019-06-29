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日本「燈籠棒球帽」有趣外型引熱議　還能隨喜好拉長高度

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▲燈籠帽子。（圖／翻攝自「Whole Love Kyoto」（IG@holelovekyoto））

▲日本「燈籠棒球帽」引發熱議！（圖／翻攝自IG@holelovekyoto）

編輯／Ping　圖／翻攝自「Whole Love Kyoto」（IG@holelovekyoto）

帽子一直以來都是許多人必備的穿搭單品，但是如果把這項配件變成燈籠，各位會買單嗎？來自日本京都品牌「Whole Love Kyoto」，前陣子推出一款結合燈籠造型的帽款，特殊的設計，引發不少網友們的熱烈討論。

這款帽子由「Whole Love Kyoto」與同樣來自京都的老字號燈籠商店共同合作，打造出這頂「CHOCHIN CAP」（燈籠棒球帽），以木材製作帽簷與帽身的架構，將帽子轉到背面，調整帶是以鱷魚皮製成。在帽子頂端保留了燈籠中空的構造，在配戴上也較不會悶熱。

▲燈籠帽子。（圖／翻攝自「Whole Love Kyoto」（IG@holelovekyoto））

▲燈籠帽子。（圖／翻攝自「Whole Love Kyoto」（IG@holelovekyoto））

▲燈籠帽子。（圖／翻攝自「Whole Love Kyoto」（IG@holelovekyoto））

▲燈籠帽子。（圖／翻攝自「Whole Love Kyoto」（IG@holelovekyoto））

▲這頂「CHOCHIN CAP」散發出濃厚日本文化風情。（圖／翻攝自IG@holelovekyoto）

除了以上提到的設計外，這款「CHOCHIN CAP」還可以在圓弧與菱角的外型中自由調整，而且高度還能依照自己的喜好拉長，是不是很特別呢～所以下次到日本京都旅遊時，別忘記到「Whole Love Kyoto」商店購買屬於自己的燈籠潮帽喔。

▲燈籠帽子。（圖／翻攝自「Whole Love Kyoto」（IG@holelovekyoto））

▲燈籠帽子。（圖／翻攝自「Whole Love Kyoto」（IG@holelovekyoto））

▲「CHOCHIN CAP」官方網站售價為 ¥12,800（NT$3,670）。（圖／翻攝自IG@holelovekyoto）

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關鍵字：

日本, 帽子, 燈籠, 造型, 燈籠造型, 雜貨, 旅遊
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