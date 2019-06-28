7/1截止！IKEA徵求「幸福研究員」免費遊丹麥、肉丸吃到爽

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@ikeausa

瑞典不僅是「北歐最大國」，同時也是全球出了名的快樂國家之一，常常榮登「幸福國家」之首。你也想體驗一下當地的幸福生活嗎？現在IKEA幫你圓夢，宜家開放「幸福研究員」報名活動，讓你免費在哥本哈根居住兩周，還支付你薪水，現在手刀報名去！

瑞典家居品牌 IKEA，簡單愉快的生活風格打動不少人，也成為現代人幸福生活的指標。為了探討幸福的意義，IKEA會選取一位最適合的「研究員」前往丹麥當地，而你的工作就是「研究幸福」。

IKEA總部傳播經理 Lene Gaarde也表示：「丹麥人與家庭有著密不可分的情感連接，他們認為舒適、安全的家才能擁有健康的樂活生活。」也正是為了在現代人忙碌的生活中，找尋一絲安定，「幸福研究員」將在 9 月份開始這趟不凡的旅程。

除了免費住在哥本哈根兩周之外，你能夠和當地人一起日出日落，家訪、聆聽講座、共同生活飲食，探索當地人的習慣，同時也擁有私人行程時間，最後還能在 IKEA 餐廳享用免費的瑞典肉丸Köttbulla ，當然，以上旅行花費，不但不需要你掏任何一分錢，IKEA還會支付你薪水。而你也有榮幸能被放入紀錄片之中，散播幸福的真正含義。

目前「幸福研究員」報名活動將進入尾聲，於 7 月 1 日截止。現在不妨前往IKEA官網（點擊此處）填寫申請表，說不定你就是那一個最幸福的研究員！

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