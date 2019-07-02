fb ig video ETtoday search mobile

媲美最強修圖濾鏡！學會關鍵「3招」，打造整形級小臉

> >

▲▼3招打造免修圖小V臉。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲學會修容打亮技法，以後拍照再也不必靠角度。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 台北報導

好想擁有巴掌小臉，除了拍照角度很重要，修圖軟體更是手機必備的瘦臉神器。你知道嗎？其實只要掌握修容的關鍵5招，拍照不用東遮西遮，也能擁有模特兒般的立體小V臉！

▲▼3招打造免修圖小V臉。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲打亮修容示意圖，藉由明暗反差讓臉部輪廓變立體。

第1招: 打亮

香檳色打亮最適合亞洲女生稍帶黃調的肌膚，首先在眉頭中心上方的額頭位置以打亮色畫上倒三角，接著在鼻樑處打亮並延伸到鼻頭，並在眉峰的上方輕輕刷上打亮後往顴骨的位置作C字延伸，最後在唇峰和下巴的位置畫上倒三角，讓嘴唇更豐潤之餘也能凸顯下巴線條。

▲▼3招打造免修圖小V臉。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Cezanne 緊緻小臉修容棒，#427，300元。

第2招：修容

兩頰修容的部分，從顴骨掃上修容直接向下延伸至下巴勾勒線條，上色時可用修容刷輕輕畫圓做暈染。額頭兩側以及髮際線的位置掃上修容色，沿著髮際線到太陽穴也以輕掃方式避免上色過重，搭配打亮讓額頭看起來飽滿。

▲▼3招打造免修圖小V臉。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Canmake花漾戀愛修容組，#961-01，410元。

第3招:：腮紅

腮紅選用較自然的杏桃色或粉橘色，先沾取較淺色的腮紅輕刷在兩頰，再用較深的粉色斜刷在修容處，向上刷開後再以輕輕畫圓的方式暈染開來，擁有好氣色之餘也能呈現自然拉提效果。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

小臉, 小臉彩妝, 修容, 打亮, 腮紅
fashion.net

熱門文章

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

Yeezy Boost 700 OG配色超夯　連陳星翰兒子優助都愛不釋腳

Cosme上半年「最夯眼線筆」Top 3！第一名溫水可卸500元有找

萬寶龍搭上BAPE迷彩風，手拿包好潮

風.LUXURY／顛覆名店高冷感　金光鐘錶零距離、也是咖啡店

開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

公主與王子童話幻滅　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

專家說紅毯／最有風格3人 ØZI獲封「台灣GD」、陳星瀚帶兒子有亮點

專家說紅毯／四帥來了！蕭敬騰復古詩人奪冠　信戴珠寶混搭運動褲得第二

專家說紅毯／紅毯四美是她們！李千那靠美腿挺進第一美

ET Fashion

推薦閱讀

韓妞靠「整型級減肥法」甩肉44公斤　細腰、鉛筆腿一天5餐食譜公開

金曲主持人Lulu美翻！自創懶人保養法、這樣拉筋瘦成鳥仔腳

「雙宋CP」走入回憶！細數宋仲基對宋慧喬的8個暖心舉動

被分手後忍不住求和　但其實哭喊都沒用「我們早就不是我們了」 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 幫酒鬼買起來！南韓19禁「燒酒牙膏」超濃氣味連刷牙也微醺 專家說紅毯／紅毯四美是她們！　李千那靠美腿挺進第一美　　 誠品公布2019上半年小說排行　暑假想閱讀的你，可以參考這份清單 Tag酒鬼們！葡萄牙「巨大酒桶民宿」入住就能盡情喝到飽 小心吃醋生悶氣的3個星座　魔羯裝不在乎等大爆發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面