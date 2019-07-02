媲美最強修圖濾鏡！學會關鍵「3招」，打造整形級小臉

▲學會修容打亮技法，以後拍照再也不必靠角度。（圖／翻攝自IG/aoi186）

記者曾怡嘉 / 台北報導

好想擁有巴掌小臉，除了拍照角度很重要，修圖軟體更是手機必備的瘦臉神器。你知道嗎？其實只要掌握修容的關鍵5招，拍照不用東遮西遮，也能擁有模特兒般的立體小V臉！

▲打亮修容示意圖，藉由明暗反差讓臉部輪廓變立體。

第1招: 打亮

香檳色打亮最適合亞洲女生稍帶黃調的肌膚，首先在眉頭中心上方的額頭位置以打亮色畫上倒三角，接著在鼻樑處打亮並延伸到鼻頭，並在眉峰的上方輕輕刷上打亮後往顴骨的位置作C字延伸，最後在唇峰和下巴的位置畫上倒三角，讓嘴唇更豐潤之餘也能凸顯下巴線條。

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第2招：修容

兩頰修容的部分，從顴骨掃上修容直接向下延伸至下巴勾勒線條，上色時可用修容刷輕輕畫圓做暈染。額頭兩側以及髮際線的位置掃上修容色，沿著髮際線到太陽穴也以輕掃方式避免上色過重，搭配打亮讓額頭看起來飽滿。

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第3招:：腮紅

腮紅選用較自然的杏桃色或粉橘色，先沾取較淺色的腮紅輕刷在兩頰，再用較深的粉色斜刷在修容處，向上刷開後再以輕輕畫圓的方式暈染開來，擁有好氣色之餘也能呈現自然拉提效果。

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