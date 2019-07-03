櫻花妹最愛內衣牌PEACH JOHN年度特賣　396元入手新胸罩

▲PEACH JOHN換季折扣下殺4折起。（圖／品牌提供、翻攝官網）



記者張妤瑄／台北報導

日本超人氣內衣品牌PEACH JOHN，是櫻花妹的集體記憶，就連女星愛紗都曾透露，穿PEACH JOHN穿了20年，每回到東京都會特別排時間掃貨，一買就是超過10件的數量。該牌先前登台時也引爆排隊風潮，隨著換季時刻來臨，即日起舉辦年度折扣季，新台幣396元就能入手新內衣。

▲愛紗透露穿PEACH JOHN的內衣已經20年。（圖／資料照／記者張一中攝）



PEACH JOHN目前在台北、台中共有兩間店，加上網路商店，對於全台女性來說都能輕易入手，本次折扣檔期即日起～7／25止，多款內衣下殺4折，除了最低能用新台幣396元入手內衣外，內褲最低用156元就能買到，且實體門市限定商品滿5件再打9折，十分優惠。

▲魅惑天使睫毛蕾絲薄襯胸罩，原價NT$990元，特價NT$396元。（圖／品牌提供）



▲花朵刺繡蕾絲成套內褲，原價NT$390元，特價NT$156元。（圖／品牌提供）



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夏日必備的可拆式肩帶內衣、BRA TOP小可愛式內衣、運動內衣、睡衣、泳裝等，都有下殺4折的優惠。舉例來說，原價1,290元的可拆式T恤胸罩，特價645元，當場省一半；原價1,090元的深V胸罩，特價545元，也省一半；原價1,990元的睡衣組，特價796元，省了1,194元。

▲低調奢華蕾絲肩帶可拆式T恤胸罩，原價NT$1,290元，特價NT$645元。（圖／品牌提供）



▲Sweet®by PJ櫻桃深V胸罩，原價NT$1,090元，特價NT$545元。（圖／品牌提供）



▲PJ DAYS英式繡花雪紡紗胸罩，原價NT$990元，特價NT$693元。（圖／翻攝官網）



▲性感網布繡字運動短背心，原價NT$1,690元，特價NT$1,014元。（圖／品牌提供）