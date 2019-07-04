打開肌膚吸收大門！夏季「疲弱肌保養」，一用超有感

▲當肌膚胃口不佳，保養必須循序漸進。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

悶熱天氣、雜事纏身，有時候沒胃口、那肌膚呢？當面對氣溫變化、壓力等敏感，防禦屏障開始變弱，即使塗抹再多保養品，肌膚依然無感。市面上針對疲弱肌膚推出有如營養針的密集保養，訴求舒緩、集中護理，幫你循序漸進養出好膚質。

IOPE 極萃新生三效安瓶精華50ml，2,480元。

針對保養無感，狀態恢復緩慢的屏障弱化的肌膚推出舒緩、集中抗老化護理，內含78.2%高純度活膚精萃 解決彈力、紋理與光澤問題，打造彷彿多睡了3小時的充足睡眠美肌。

L'OCCITANE 白皇后日夜淨斑精華12ml+1.75ml，2,900元。

暗沉肌膚有解，歐舒丹依循肌膚日夜生理循環，針對因外在環境因子、壓力等而造成肌膚暗沉、斑點問題推出白皇后日夜淨斑精華。日間舒緩提亮、夜間幫助代謝，一週三次密集加強局部淨白保養，還原自然淨透的肌膚。





LANCOME 超緊顏白金青春超導膜（5片），3,200元。

一片面膜富含一整瓶青春霜活性，蘭蔻的超緊顏白金青春超導膜，藉由特殊智慧雙層絨毛纖維材質，把高濃度養分深深層層送入肌底，瞬間改善肌膚彈性問題，還原透亮白皙以及柔嫩的青春膚質。

Elizabeth Arden 艾地苯煥采新生安瓶，8,500元。

創新將艾地苯結合複合果酸，推出四周煥采新生安瓶組，是市面上第一個經過精準計算的漸進式煥膚療程，讓肌膚不會一下受到太強的刺激，4周體驗後能感受到肌膚亮度提升，保養超有感。

東森自然美 NB-1 Plus細緻精華素5入，9,500元。

小小一瓶解決肌膚所有困擾，富含多種植物精華，運用尖端的生物科技加上特殊傳導技術、獨特的滲透技術，喚醒皮膚潛藏能量，深層淨化，可調節肌膚，令肌膚細緻光滑。

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