小S大女兒登VOGUE　網讚爆「時髦臉」、「完勝木村光希」

▲小S大女兒Elly年僅13歲，卻已經二度登上《VOGUE》版面。（圖／翻攝小S微博、VOGUE提供）



記者張妤瑄／台北報導

小S大女兒Elly（許曦文）7月份受到《VOGUE》邀請拍攝「亞洲新二代」單元，穿上黑色西裝外套、透視長裙拍雜誌，臭臉表情被網友們讚「高級臉」、「好時髦的臉」、「有其母必有其女」等，甚至有人直喊「比歐陽家族美」、「表情完勝木村光希」。

▲Elly單獨登上《VOGUE》版面。（圖／VOGUE提供）



先前Elly才因為想買潮服被小S阻攔，認為Elly才13歲不應該買超過1,000元的衣服，如今登上雜誌內頁，Elly穿著BALENCIAGA（巴黎世家）西裝外套、DIOR（迪奧）標語T-Shirt和長紗裙，以及LV（LOUIS VUITTON，路易威登）老爹鞋，留下時尚美照的紀念，更收穫大量好評。



▲Elly想買潮服，小S不答應。



▲Elly超有態度的表情，被網友推爆，讚比歐陽家族更美、表情比木村拓哉女兒木村光希更到位。（圖／VOGUE提供）



實際上這不是Elly第一次拍時尚雜誌，2年前小S曾帶著3個女兒一起拍攝《VOGUE》封面，當時小S分享要在現場控制女兒們的表情，帶領她們一起拍出時髦感，後來成果出爐小S更是超滿意，甚至對英國時尚家庭代表：維多莉亞貝克漢嗆聲。

▲2017年，小S曾帶著3個女兒一起登《VOGUE》封面。（圖／資料照／VOGUE提供）



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如今，Elly單獨獲邀拍攝，小S也陪著她一起到拍攝現場，陪伴Elly一起受訪，舒緩女兒的緊張情緒。Elly未來夢想當演員，她透露自己跟媽媽最像的地方就是「很愛睡覺」，如果沒人叫她起床，可以從晚上10點睡到隔天下午2、3點；跟媽媽最常聊的話題則是「一堆廢話，例如為什麼一直躺在床上」之類。訪問時母女倆的逗趣互動，讓人笑翻。

▲Elly遺傳到媽媽的舞蹈細胞，曾在舞蹈比賽中得到金牌。（圖／翻攝小S微博）