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巴黎高訂周／VALENTINO凸顯獨特性　華麗是回歸純粹美的捷徑　

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▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲VALENTINO 2019秋冬系列高級訂製服出爐。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

巴黎高訂周尾聲迎來VALENTINO（范倫鐵諾），創意總監Pierpaolo Piccioli這回藉著能天馬行空、發揮無盡想像的高級訂製服作品，告訴大家「每個人都與眾不同」，鮮豔的色彩、豐富的元素、千變萬化的印花與剪裁，表達「極致華麗」就是用最純淨、原始的姿態展露獨一無二的個性。

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲Pierpaolo Piccioli藉高級訂製服強調「每個人都與眾不同」。（圖／品牌提供）

模特兒頂著閃亮的眼妝、抹上亮粉的眉毛，用獨特的臉孔詮釋訂製服的美。開秀女模套黃色花卉禮服上陣，袖口、裙襬層層堆疊起毛線流蘇營造華麗感；第二套立刻變奏，抓皺而有雕塑感的橘色上衣，搭配螢光綠蝴蝶結皮帶與紫色長褲，率性上陣；第三套模特兒頂著傳統頭飾登場，神秘氣息與優雅姿態。

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲每一套設計都是獨立作品，如同本季的核心精神一般，凸顯每個人的不同個性。（圖／品牌提供）

一一解釋每一套，看似幾乎無規則的設計，只能說這是場不斷變奏的時尚大秀，無規則可循。正當大家陷入懊惱之時，Pierpaolo Piccioli透過新聞稿公開喊停，提及「嘗試解析這一切，背棄旅程最深的意義」，要讓大家透過自己的視角，發掘秀上的無限可能，徜徉在時尚世界。

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供） ▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲每個人都能從自己的視角欣賞每一套設計。（圖／品牌提供）

紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，沒有哪個顏色是最時尚的，也沒有哪組搭配是正確答案；各式各樣的剪裁與裝飾，珠繡花朵、印花、流蘇等，各自爭豔。VALENTINO為這場秀下了註解，「一切皆不同，一切皆合理。每雙眼睛，各有旅途。」

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲模特兒們穿著華服，頂著精美的帽飾，收插口袋、昂首闊步，自信姿態非常美。（圖／品牌提供）

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單純的感受每一套禮服的美，欣賞女模們手插口袋、昂首前行的自信姿態，回歸看秀的純粹，才是Pierpaolo Piccioli想傳達的簡單而深層的意義。

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ 巴黎高訂周／范倫鐵諾。（圖／VALENTINO提供）

▲靈感不是最重要的，整場秀每分鐘都千變萬化，好好感受箇中之美才是重點。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎高訂周, 高訂周, 高級訂製服, VALENTINO, 范倫鐵諾, 仙女服, Pierpaolo Piccioli
fashion.net

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