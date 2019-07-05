頭皮髮絲也要抗空汙！抗髒汙髮品正夯　搭配4步驟清潔更徹底

▲想要美麗飄逸的秀髮，先要有健康的頭皮。(圖／翻攝IG@goyounjung、@1993kg）

記者張毓容／綜合報導

環境汙染議題越來越受重視，保養品也越來越重視抗髒汙訴求，而頭皮與頭髮就如同肌膚，經常暴露於環境汙染中，汙染物會附著在頭髮上，甚至堵塞頭皮，讓頭皮變得乾燥、發癢，甚至引發發炎反應，產生頭皮屑、異味和落髮現象。

因此，現在市面上也有越來越多針對頭皮打造的深層清潔髮品，讓你不用上髮廊，在家也可自行幫頭皮深呼吸。除了使用合適的深層清潔髮品，台大醫院皮膚美容醫學中心醫師也建議搭配以下4個步驟，讓頭皮髮絲清潔保養效果更好。

Step 1：促進循環代謝



首先，在洗髮前先用梳子梳開糾結髮絲和按摩頭皮，可有效幫助去除老廢角質，促進頭皮血液循環。

▲一周做1～2次頭皮深層清潔，幫助去除老廢角質和殘留髒污。(圖／翻攝IG@christopherobinparis）



Step 2：深層清潔頭皮



先別急著洗頭髮，頭皮是臉部肌膚的延伸，我們每周會幫臉部做深層清潔，幫助肌膚清潔卡在毛孔裡的髒污和老廢角質，頭皮當然也需要！建議每周1～2次，先使用頭皮專用深層清潔產品，徹底清潔頭皮上的油脂髒汙，讓頭皮深呼吸。

推薦可搭配：

▲Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜，250ml，NT$1,680。(圖／品牌提供)



由國際知名造型師Christophe Robin研發的海鹽舒緩頭皮潔淨霜，添加地中海天然海鹽顆粒能溫和去除頭皮角質、潔淨毛囊和促進血液循環，並結合植萃保濕因子提供長效保濕效果，並能舒緩頭皮搔癢。



▲東森自然美 NB-1頭皮去角質凝膠，120ml，NT$1,900。(圖／品牌提供)



東森自然美 NB-1頭皮去角質凝膠添加多種植物萃取精油，可幫助清除頭皮角質中殘留的化學成分、油垢、髒污，每種髪質皆適用。

▲洗髮品要先在手上搓出泡沫後再抹到頭皮頭髮上，避免過度刺激。(圖／翻攝IG@aveda）

Step 3：清洗頭髮



於頭皮清潔步驟後，接下來使用針對髮絲清潔的髮品，將洗髮產品在手心上搓揉出泡沫後，再抹在頭皮及髮絲上。若直接將洗髮產品倒在頭皮上，可能會因濃度較高而刺激頭皮，導致敏感不適的問題。

推薦可搭配：

▲蔻蘿蘭 涼感淨化洗髮精，400ml，NT$780。(圖／品牌提供)



蔻蘿蘭全新涼感淨化洗髮精運用精選植萃水薄荷的淨化效果，可溫和清潔淨化頭皮及頭髮上的污染微粒，去除97%髒污顆粒及氣味附著，讓頭皮健康深呼吸，重現髮絲光澤。

▲歐舒丹 草本淨涼洗髮乳，300ml，NT$980。(圖／品牌提供)



不含矽靈，同時蘊含5種草本精華油、天然草本醋與全新添加的普羅旺斯歐薄荷精華油，能深層淨化調理頭皮、溫和潔淨頭皮髒污堆積，大幅度改善頭皮出油狀況，揮別頭皮出油，維持秀髮清爽柔順。

Step 4：保濕潤髮

▲Christophe Robin 海鹽舒緩潤髮凝露，250ml，NT$1,260。(圖／品牌提供)



Christophe Robin 海鹽舒緩潤髮凝露含有海洋礦物質配方，富含各種微量營養素，可強化頭皮和頭髮，輕盈的凝露質地，能有效柔順髮絲卻不使其沉重扁塌。

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