GUCCI包王系列秋冬超有少女感　水桶包背面藏「愛心」

▲GUCCI包王系列GG Marmont新款到，花邊雙G釦、雙色拼接款，外型很搶眼，售價NT$80,300元。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

去年（2018）GUCCI GG MARMONT系列腰包榮獲Lyst「年度包王」寶座，每6秒就有網友搜尋，締造驚人紀錄。GUCCI創意總監Alessandro Michele上任後首秀就將70年代的經典雙G釦飾翻新，打造GG Marmant系列包款，如今該系列款款都是經典，2019秋冬推出雙色條紋、圓形包、水桶包，比以往的風格更可愛！

▲抽繩水桶包超有少女感，售價NT$32,000元。（圖／品牌提供）



抽繩水桶包是秋冬超有少女感的款式，除了正面是古銅色的雙G釦飾外，在抽繩的尾端還有古銅金屬裝飾，畫龍點睛的同時，也更具質感，且包身背後是個「愛心」紋路，給人出其不意的驚喜。小圓包也是如此，圓形的輪廓本身就有記憶點，加上小巧玲瓏的尺寸，更加惹人愛，是本季大熱門包型。

▲水桶包在背面藏有「愛心」，正背反背都好看。（圖／品牌提供）



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翻蓋包、小圓包則在這季出現雙色拼接的款式，黑色、米色雙色條紋衍縫，呈現出更動感與活潑的外觀，比單色系更加有趣。且也沒想像中難搭配，學學形象照中的小姐姐，黑底圓點的上身搭配百褶裙，簡簡單單不過度鮮豔的顏色，讓雙色包包成為完美陪襯，十分好看。

▲翻蓋包、小圓包秋冬都推出雙色拼接款。（圖／品牌提供）