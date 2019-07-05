小S奉行「節儉教育」　許老三穿199元獨角獸洋裝照樣可愛



▲小S奉行節儉教育，女兒的衣服單價不能超過1,000元。



記者張妤瑄／台北報導

暑假到，小S與老公許雅鈞也帶三個女兒一起出門度假，一家四個女生被粉絲們認證「全家都時髦」，且活寶許老三更是小S奉行「節儉教育」的代表，許老三穿的獨角獸洋裝，只要新台幣199元就能買到。

▲小S趁著暑假帶著女兒們度假。（圖／翻攝小S IG）



小S常分享與女兒相處的趣事，其中許老三的活寶個性，更是從小就逗樂許多網友，受到大家喜愛，這回度假時一頭長捲髮的照片更被說像「搖滾歌手」，還被抓包不受控的中指照，再次讓廣大網友笑翻。眼尖的人還注意到，許老三身上穿的這件獨角獸洋裝家裡也有，是快時尚品牌H＆M的商品。

▲活寶許老三被抓包「不受控的中指」，一頭捲髮更被說像「搖滾歌手」。（圖／翻攝小S IG）



小S最近在陸綜《我們是真正的朋友》中，曝光自己對女兒奉行的「節儉教育」，13歲的大女兒Elly（許曦文）傳訊給媽媽表示想買潮服，卻被小S當場制止教育一番，表明曾說過不能買超過1,000元的衣服。

▲許老三穿的獨角獸洋裝，出自H＆M，售價NT$199元。（圖／翻攝官網）



小S對Elly說：「你要穿那麼貴的衣服幹麻，你會持續的長高。現在買的衣服盡量就是便宜，以後長高就不能穿，捐給別人。不要從小養成花大錢的習慣。」一番話讓人印象深刻，小S也提醒女兒「本身的氣質才是最重要的。」還要Elly以後別亂逛網路。

▲小S大女兒Elly（右一）最近受邀拍時尚雜誌，小S特地想比拼一番，但打趣說沒贏過她。（圖／翻攝小S IG）



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近期，Elly受到時尚雜誌邀請，單獨拍攝內頁，穿上精品後造型頗受外界好評，小S也藉著曬度假合照的同時寫下「為了怕許曦文太囂張，我還是硬擺了幾個時尚pose，但效果好像不大！」認證女兒的照片真的時尚。