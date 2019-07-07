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Pull＆Bear X《怪奇物語》第二彈！全新劇照照片T還藏經典對白

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編輯／JJ　圖／品牌提供、翻攝自IG@pullandbear

全球引頸期盼的《怪奇物語》第三季於日前7月4日已經上線了！相信已經有不少人把集數全數追完了吧？繼去年的秋冬系列，今夏Pull&Bear又將與《怪奇物語》推出聯名系列，T恤印花換上了第三季的全新劇照、材質也換成舒適涼爽的夏季服裝，近日就將於全台四間Pull&Bear門市上市囉！

這次總共推出了六款照片T，除了經典劇照之外，也能發現令人會心一笑的劇中對白！黑白各有兩款，也特別推薦另外兩款粉色與黃色，夏天的繽紛顏色穿起來更可愛，尤其是黃色上衣那一句〝I Dump Your Ass〞超吸睛！短袖印花T恤售價為NT＄750。

▲ST3 X PULL&BEAR。（圖／品牌提供）

▲ST3 X PULL&BEAR。（圖／品牌提供）

▲ST3 X PULL&BEAR。（圖／品牌提供）

▲ST3 X PULL&BEAR。（圖／品牌提供）

▲ST3 X PULL&BEAR。（圖／品牌提供）

另外也低調的條紋衫，STRANGER THINGS的LOGO小小的，不會太搶眼，紅黃配色有種美式復古風的感覺。

▲ST3 X PULL&BEAR。（圖／品牌提供）

當然也少不了最經典的大LOGO基本素T囉！影迷們絕對必備一件～好康的是，這次聯名系列活動只要購買怪奇物語系列還可以獲贈獨家黑色提袋包裝。

▲ST3 X PULL&BEAR。（圖／品牌提供）

黑、白簡單LOGO托特包也讓人好想收藏啊～

▲ST3 X PULL&BEAR。（圖／品牌提供）

其實除了上次秋冬就曾經推出過聯名款之外，Pull&Bear前陣子也分別與劇中演員Finn Wolfhard和Sadie Sink推出男、女裝系列。

pull&bear 上一季聯名。（圖／翻攝自pull&bear IG）

Pull&Bear 門市：

台北ATT4FUN 1F&2F／新竹巨城B1／台中大遠百 北棟B1／高雄夢時代1F

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關鍵字：

怪奇物語, stranger things, Netflix, pull&bear
fashion.net

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