2019秋冬高訂周美到極致的夢幻時刻　郭培女神降臨、Dior最純粹的黑

儘管一年只有兩次的巴黎高訂時裝週，它仍是所有時裝週中最高冷，但卻又讓人不得不注意的大秀週。放眼秀場，2019秋冬的高訂時刻，其中不乏激動人心的時刻。在這裡，VOGUE帶你一起看看本季高訂時裝秀上最精彩的戲劇性時刻。

Dior最純粹的黑，是最高冷的高訂圓滿

「我可以整整寫一本書來描繪關於黑色的一切．．．」迪奧先生在他的著作《時尚小辭典》裡表達對黑色的註解宣言。建築師 Bernard Rudofsky 對於服裝功能性的提問，是Maria Grazia Chiuri本季建構高級訂製服的概念性靈感和願景。

服裝是和人體如命運交纏般密不可分的藝術品，獨一無二且富有個性。追隨 Bernard Rudofsky 的思路，確立服裝與建築適應身形與拿捏比例的教條，完整 Maria Grazia Chiuri 的 Dior 2019 秋冬高級訂製服系列。大秀選址品牌發源地－蒙田大道 30 號這棟別緻宅邸，展現創意總監與高訂工坊的緊密合作，呼應服裝裡細膩堆砌的建築魅影。





女性主義藝術家 Penny Slinger 一系列視覺風格強烈的黑白影像成為本系列靈感來源，她更設計本季攝心奪目的發表會場，從風、火、水、土等煉金元素幻化為女精靈，棲身於充滿侵略和神秘感的自然核心。

一系列純粹黑色的高訂作品，因妝點些許色彩浮現力道，也暗示重返源起的初衷，讓高級訂製服在萬紫千紅的時代潮流裡，仍保有孑然矗立之姿。黑色是對於臻美的冀求，姿態多變的披肩大衣體現這份圓滿。每件禮服如華廈般披露建築的態勢，如地基般穩固地撐起一身榮景。

Iris van Herpen結合動態藝術家的絕美催眠高訂系列

從品牌創立以來，設計師 Iris van Herpen一直都是製作高訂系列，而她的服裝已經漸漸成為讓人震懾的精彩作品。不說大家可能不知道，這一次第30屆金曲獎S.H.E.的演唱上，Hebe穿著的就是絕美的 Iris van Herpen禮服。最新2019 秋冬高級訂製系列的大秀上，Iris van Herpen與美國動態雕塑藝術家 Anthony Howe 的作品合作，「透過 Anthony Howe 的作品，我們從生態系統中找到了許多靈感，彷彿冥想律動的球形雕塑『Omniverse』成了穿梭的入口，藉著名為『無限』的洋裝，讓一切圍繞著催眠狀態。」Iris van Herpen這樣說。

而設計師也說，他已厭倦了視覺世界一切都是靜止的，希望作品在靜止時呈現簡樸流線的優雅，創造出視覺上令人滿意的和諧，僅靠風力，Iris van Herpen與 Anthony Howe 創造出「會動的」服裝。





香奈兒2019／20秋冬高訂系列是一座美炸的圖書館

維吉妮維婭Virginie Viard是一位愛書人，將愛昇華為設計靈感，同時融合她心目中的香奈兒女性形象，於是本季巴黎大皇宮化身為一座宏偉的圓弧造型圖書館。木質空間、舒適的起居室、長沙發、高背椅、咖啡桌、地毯，處處流淌著靜謐的氣氛，一同沉浸透過閱讀帶來的平靜與美好。

「一位有著自由不拘的外型並散發著冷靜優雅氣息的女性樣貌浮現在我的腦海，匯聚一切我所欣賞的香奈兒魅力特質。」香奈兒服飾名品藝術總監維吉妮維婭Virginie Viard說。纖細修長的姿態，穿著便鞋或以蝴蝶結與高跟重新詮釋的品牌經典雙色鞋。臉上配戴著一副金屬框眼鏡，勾勒出那享受追求文學與藝術世界的年輕世代女性形象。

GIVENCHY 2019秋冬高訂自帶霸氣的中世紀女王風範

設計總監Clare Waight Keller迄今為止為Givenchy打造的高訂系列，已經有了一訂的高水準和嚴謹性。Backstage Waight Keller解釋了她本季的創作過程。“我想為自己突破了一個層次，將本季系列的輪廓推向更戲劇性的設計。想像這是一座中世紀城堡，而Givenchy女人試圖明自己才是這座城堡的女主人，儘管少了男主人的城堡或許不完美，但是我喜歡這樣的想法“。





叛逆不羈的貴族Noblesse Radicale的精神是這場秀的主軸，巧妙詮釋中古世紀到文藝復興時期充滿浪漫情懷和時間痕跡的掛毯，充分傳達了ㄧ種激進叛逆貴族的概念，以新的紋理面相和形體改變了GIVENCHY高級時裝的傳統。

通過有歷史的城堡和莊嚴的家園環境中產生的靈感，例如護城河中天鵝們啣著神話中的果實，採用印度Palampor（一種在18-19世紀深受歐洲貴族歡迎特產於印度的面料名稱）和銀色花絲的羽毛，讓這些天鵝們幻化如龐克般精神抖擻的雕像。禮服上點綴的大量羽毛代表著一個“如同被困在鳥籠裡的女人”，幻想元素和甚至最聳人聽聞的放縱想法，儘管服裝的意義有多麼深層，這場秀所表現的誇張戲劇效果，已經可以讓人預見明年紅毯上大明星們的大膽詮釋。

郭培Guo Pei 2019秋冬高訂系列描繪女神降臨凡間的華麗戰服

誰能忘記Rihanna當年Met Gala一站成名的蛋黃裝高訂禮服？背後的設計師是來自中國的郭培，她的最新系列「Alternate Universe」描繪著作家Neil Gaiman的神話故事，女神在凡間與人類生活的過程，想像著如果他們需要正式場合服裝，這些就是她們的戰服。

Valentino 2019秋冬高訂系列 - 值得培養與保護的多元價值

「當今要讓高級訂製服充滿活力的唯一方法，就是擁抱不同身份和文化的女性們」設計師 Pierpaolo Piccioli這樣說道。每個人都與眾不同，卻又如此一致。 滋養這千變萬化的多樣性，在高級訂製服世家的領域，尤其帶出無限豐富。包容的心，擁有非凡創意，滿載人文情懷。極致華麗就是以最純淨、最原始姿態展露個性，絕對地漫遊至邊際之外。

表達自定義，就是一種忠於自我的方式。不為搏取註意，卻為確立每一個體的存在，尊重其根源及文化。當輪廓接連浮現於眼前，極致華麗的概念，活現滲透於色彩、形態、花朵、流蘇，以及頭飾。每個俐影都獨特存在，匯集成為充分展現獨立個性的群像。

※編輯：Travis Travie | 圖片：Jamie Stoker | 來源：CNI, 各品牌 |

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