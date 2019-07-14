只要一張椅子！韓妞親授3款高強度「虐腹運動」　兩周就讓腰圍變小

每次看到減肥、瘦身的文章都只收藏不練嗎？今天就帶來一個韓妞的超簡單居家運動法，只需要利用一張椅子，就可以在家做出高強度的「虐腹運動」。只要堅持兩周，腰圍變小、褲頭變鬆，連腹肌線條都出來！

因為這一整套動作連貫性很高，所以韓妞建議可以每天做！另外所需要的道具：椅子，也建議可以乾脆靠牆、或是在地面做好防滑措施，避免在過程中椅子滑動造成危險喔！

下面就是一整套虐腹運動：

#虐腹肌運動1：棒式支撐



第一個動作就是對著椅子做棒式，以手肘為支撐點、將手臂支撐在椅面上，接著保持身體、臀部到腿部呈現一直線，儘量以腹部、臀部來施力，堅持30秒-1分鐘左右，接著休息1-2分鐘，反覆這個動作3次。

#虐腹肌運動2：登山者式

首先跟動作1一樣、先做一個棒式的預備動作。

接著保持身題呈現一字型，將膝蓋向胸前曲起、另一隻腳則維持伸直狀態，接著做出兩腳踏步的動作，注意以腿部施力，腰部不可以向兩側彎曲、一定要維持正面。

左、右踏一步算一下，一次做20下即可。

#虐腹肌運動3：向後抬腿

跟剛剛動作2有點相似，維持屈膝的動作後、將腿向後踢，且儘量踢到最後面、邊踢可以邊吐氣，以腹部施力，讓腿部盡量向後伸展。

右、左各10個為一駔、進行兩組即可。

最後附上完整影片給大家參考：（影片來源：파이베트）

文／美人圈 圖／IG@minpilates___、파이베트

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