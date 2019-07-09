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瑞莎套卡爾FENDI畢業作逛街　買包撇老公，霸氣大女人喊：我自己來！　

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▲▼FENDI 秋冬19-20 系列男女裝新品預覽拍照會(瑞莎、胡宇威) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡宇威、瑞莎搶先穿上FENDI秋冬系列。（影／記者張妤瑄攝、圖／記者湯興漢攝）

記者張妤瑄／台北報導

瑞莎、胡宇威今（7／9）受邀出席FENDI秋冬發表會，該系列為「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的最後一季，是相當具有紀念性的一季作品。卡爾創下時尚圈掌舵最長紀錄，領軍FENDI女裝團隊54年，瑞莎搶先穿到謝幕作，她表示「可以搶先穿到卡爾最後作品，很感動、很開心」。

▲▼FENDI 秋冬19-20 系列男女裝新品預覽拍照會(瑞莎、胡宇威) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲瑞莎著蝴蝶結襯衫（NT$37,500）、短裙（NT$54,000）、西裝外套（NT$152,000）、短靴（NT$34,900）、Kaligraphy側背包（NT$63,000）。（圖／記者湯興漢攝）

瑞莎更當場看中一款咖啡色麂皮FF Logo麂皮Baguette很喜歡，大呼「好性感、好想要」，但拒絕在鏡頭前對老公喊話，她霸氣笑說：「我自己來！」對於秋冬推出大尺寸的Baguette，也考慮買下與老公共同使用，還搬出女兒Nika來，表示「買好一點的東西，以後女兒也可以用。」

▲▼FENDI 秋冬19-20 系列男女裝新品預覽拍照會(瑞莎、胡宇威) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲FENDI 2019秋冬。（圖／FENDI提供）

▲FENDI 2019秋冬。（圖／FENDI提供）

▲FENDI 2019秋冬。（圖／FENDI提供）

▲瑞莎背上紅色Baguette腰包（NT$59,900），也當場被其他美包燒到。（依序）Baguette（NT$92,000）、FLIP BAG（NT$77,000）、Peekaboo（NT$152,000）。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

卡爾也首次擔任男裝「客座藝術家」，與Silvia Venturini Fendi攜手共同創作秋冬男裝，胡宇威連換三套示範，發表試穿後感想，他說：「穿上就變另一個人！卡爾這次的設計有俏皮也有內涵，許多的Logo如Karligraphy就很有意義，扭轉我對FENDI的看法。」

▲▼FENDI 秋冬19-20 系列男女裝新品預覽拍照會(瑞莎、胡宇威) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡宇威著襯衫（NT$24,500）、長袖針織造型外套（NT$34,900）、長褲（NT$39,000）、男士Baguette（NT$92,000）。（圖／記者湯興漢攝）

秋冬女裝系列保有卡爾一貫的剛柔並濟特質，立體簡約的廓形，結構感強烈卻能散發出輕盈姿態，輔以色彩鮮豔的通透薄紗，讓瑞莎能若隱若現露美腿，她大讚：「小性感又很復古。」婚後尺度有沒有改變？她說：「好看、美美的為主，因為2歲女兒都在看我，也不能亂穿衣服。」時尚是女兒Nika的家教，她認為「女生的魅力也是小小的力量」。

▲▼FENDI 秋冬19-20 系列男女裝新品預覽拍照會(瑞莎、胡宇威) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼FENDI 秋冬19-20 系列男女裝新品預覽拍照會(瑞莎、胡宇威) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲瑞莎透露2歲女兒都看她學習時尚感，所以「不能亂穿」。（圖／記者湯興漢攝）

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Silvia Venturini Fendi首次攜手卡爾設計男裝，秉持一貫的二元論核心，用一體兩面的設計丟出許多玩味細節，胡宇威示範的一套針織衫，左右兩側雙色拼接，給人不按牌理出牌的驚喜；夾克左右領片分別為青果領與翻領，和諧展現不對稱的趣味。更特別的是，在印花上竟出現許多卡爾不同時期的肖像，在謝幕作中呈現更是超具紀念價值。

▲▼FENDI 秋冬19-20 系列男女裝新品預覽拍照會(瑞莎、胡宇威) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼FENDI 秋冬19-20 系列男女裝新品預覽拍照會(瑞莎、胡宇威) 。（圖／記者湯興漢攝）

▲FENDI 2019秋冬。（圖／FENDI提供）

▲FENDI 2019秋冬。（圖／FENDI提供）

▲胡宇威讚秋冬系列很俏皮。（依序）男士Peekaboo XL（NT$130,000）、男士Baguette（NT$77,000）。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

關鍵字：

FENDI, 時尚老佛爺, 卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, 胡宇威, Nika, 瑞莎, 時尚穿搭
fashion.net

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