星．上妝／背打直就年輕10歲！「小S佛系變美法」超管用

▲小S的幽默美麗來自於自信。（圖／翻攝自小S FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

小S日前在《小紅書》錄了一段影片和大家喊話，她說女人沒別的，就是記得要讚美自己，每天都要說自己漂亮、感謝身體的每個部位，漸漸地就會越來越美，越來越健康。除了正規的保養和飲食習慣，這種佛系變美法，也真的很管用呢！

「眉毛控」到走火入魔

有看陸綜《我們是真正的朋友》就知道，小S臉上妝容唯一在意的就是眉毛，只要一有空檔就會拿出鏡子確認兩邊眉毛是否對稱，偏執近乎到瘋狂。除了眉毛外，就是簡單上個潤色唇膏和薄到不行的底妝，就連外出補妝都得靠大S的氣墊粉餅應急，可見她多隨性。

隨時潤澤維持青春感

小S近看膚質狀況相當好，她曾公開分享最重視的就是保濕，年紀有了一定要讓肌膚狀態保持濕潤，無論是臉部、脖子，甚至身體肌膚都要特別照顧。保濕做完後，會再檢查一些細節，像是山根兩側、笑紋附近等偏乾地方再濕敷。

運動且不喝冰飲

許多人問她如何保持好狀態，她強調就是運動和喝水。做好以上這兩件事可以幫助身體排出毒素，若有時間也會上健身房做心肺和重訓，搭配ZUMBA來維持身體線條。每天必喝溫水3000cc，今年已邁入41歲的她，已經10多年沒碰過冰飲了。

背打直就年輕10歲

小S嬌小身形，卻有著絕佳的比例，除了有一雙美腿吸睛，她分享平常姿態也很重要，她無論是站著或是坐著都會把脖子伸直、背打直，看起來就會顯得年輕。

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